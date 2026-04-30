Xabi Prieto se rinde ante Ernesto Valverde y señala tres aciertos de Matarazzo: "Determinante"

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 14:01h.

El icono txuri urdin ensalza al entrenador del Athletic y al de la Real Sociedad

Lo que se juega la Real Sociedad en Sevilla y en el final de LALIGA: pruebas, mercado y millones

Compartir







Xabi Prieto siempre demostró su clase dentro del terreno de juego, pero también fuera. Desde hace dos años, el icono txuri urdin regresó al club para aportar en lo institucional. Se le pudo ver en Sevilla como portador de una Copa del Rey que acabó volviendo a San Sebastián. Una figura que define a la perfección lo que es la Real Sociedad y que sigue muy de cerca la actualidad futbolística.

Así lo ha demostrado una vez más en una entrevista concedida al Diario AS. Allí, el que fuera mediocentro ofensivo realista valora el impacto de un Pellegrino Matarazzo que ya ha escrito su nombre con letras doradas en la historia de la Real Sociedad.

Además, Xabi Prieto también responde cuando se le pregunta por el Athletic Club. El exjugador txuri urdin no entra a valorar el irregular curso que están protagonizando los pupilos de Ernesto Valverde, pero sí ensalza la figura del entrenador rojiblanco.

PUEDE INTERESARTE España avanza por la plaza extra Champions a la espera de Alemania y los bonus: las cuentas para hoy

Xabi Prieto, la trayectoria de Ernesto Valverde y los aciertos de Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo dio con la tecla exacta nada más aterrizar en San Sebastián. Tras la conquista del título copero en el Estadio La Cartuja, el icono txuri urdin destaca tres aciertos del técnico estadounidense con tres futbolistas concretos: "El ser capaz de que los jugadores crean en ellos mismos y sacar el mejor rendimiento de cada uno. Acertó con Beñat Turrientes, con la posición de Carlos Soler y Oyarzabal dio un paso adelante. Estamos viendo al mejor Mikel. Los jugadores han dado un poco y ha sido determinante".

En cuanto al Txingurri, Xabi Prieto no dudó en rendirse ante la trayectoria que hasta la fecha ha protagonizado el todavía entrenador del Athletic Club: "El Athletic ha hecho su camino y ha jugado Champions. Está terminando la etapa de un gran entrenador como es Valverde. Me quito el sombrero ante él. Nosotros nos centramos en lo nuestro, que bastante tenemos".