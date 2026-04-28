Asís Martín 28 ABR 2026 - 07:59h.

Al 'Txingurri' le quedan 5 partidos para acabar su etapa como míster del Athletic Club

El Athletic trabaja en la ampliación de San Mamés: nuevo aforo, precio y detalles

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BilbaoGrandes amigos y compañeros de equipo en tiempos de Jupp Heynckes, Ernesto Valverde y José Ángel 'Cuco' Ziganda han vivido trayectorias bastante diferentes en el banquillo del Athletic Club. Pero este complicado tramo final de la tercera etapa del ‘Txingurri’ en el banquillo de San Mamés no está siendo sencillo de llevar ni fácil de digerir. Sin duda alguna para él, siempre muy competitivo y sentido con los colores, el primero.

Pese a sus quinientos partidos, los títulos y la gabarra, las noches de Rock’n’Roll, como le pedía el presidente Jon Uriarte Uranga, el conjunto rojiblanco ha llegado al final de la temporada con la necesidad de zanjar definitivamente la permanencia y de tratar de dar alguna mínima alegría a la afición athleticzale en los partidos que restan. Ya son pocos, tan solo cinco, 3 de ellos lejos de Bilbao, uno de los grandes debes del curso 2025-26.

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Un Athletic Club excesivamente dependiente de San Mamés

Y ahí vino y viene uno de los grandes problemas de esta nefasta campaña, el flojo rendimiento del Athletic cuando abandona su guarida de San Mamés y tiene que demostrar solvencia y empaque ante las gradas rivales.

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Tras caer (3-2) en el estadio Metropolitano contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el pasado sábado, en lo que supuso la tercera derrota consecutiva liguera lejos de San Mamés, a la que hay que añadir la de Anoeta en la vuelta de la semifinal de copa perdida ante la Real Sociedad, ya sé comentaba que es el quinto peor equipo lejos de su territorio de todo el campeonato de la regularidad.

Por lo que cabe exigir, más que pedir, una reacción en todos los órdenes en la crucial visita de este sábado 2 de mayo al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en el estadio municipal de Mendizorrotza, con motivo de la jornada 34 de LA LIGA EA SPORTS.

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Ya comentábamos aquí en ElDesmarque Bizkaia esta semana que el Athletic ha perdido en 6 de sus últimos 9 desplazamientos en LaLiga (sumando escasamente 1 victoria y 2 empates en ese tramo) y que hasta diluirse ante los colchoneros no encadenaba tres derrotas a domicilio en la competición desde marzo de 2022.

Confiemos en que cambie la cosa en Vitoria-Gasteiz, que se deje ya todo solucionado definitivamente, e incluso que se pueda seguir manteniendo la esperanza de acabar en Europa en una liga tan barata como esta, pero por si acaso hay dejamos el dato. El Athletic no pierde cuatro partidos consecutivos de liga de San Mamés desde el año 2018 en el que estaba a los mandos de la pizarra el Cuco Ziganda.