El Athletic expresa su deseo a Unai López con una petición de mercado

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 10:24h.

La dirección deportiva rojiblanca apunta a tocar varias piezas en la medular

Ernesto Valverde evidencia sus dos últimas decisiones en el Athletic

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El Athletic Club centra sus esfuerzos en quemar sus últimos cartuchos en la carrera por los puestos europeos en un curso liguero muy irregular. Ante el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco volvió a pinchar en hueso y no aprovechó los pinchazos de sus rivales por la sexta plaza. Sin desviar el foco, en Ibaigane también se trabaja en una planificación que, más allá de la contratación del sustituto de Ernesto Valverde, se prevé muy movida.

La dirección deportiva que lidera Mikel González medita realizar cambios en el centro del campo. Con Edin Terzic tomando partido de las futuras decisiones de mercado, el club rojiblanco mantiene en su agenda a dos centrocampistas.

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Desde hace meses, el Athletic sigue la pista de Unai López, futbolista del Rayo Vallecano. La otra opción que convence, por el que ya se realizaron intentos en pasadas ventanas de fichajes, la encarna Iván Martín, con contrato en el Girona.

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La petición de mercado del Athletic Club a Unai López

En este sentido, El Correo avanza un nuevo detalle en el conocido interés de los leones por un futbolista que pasó por Lezama. El hecho de conocer la casa es un plus a su llamativa situación contractual, la cual motiva el interés rojiblanco. Unai López finaliza contrato al término de la presente temporada, razón que provoca el interés de otros clubes y que lleva al Athletic a mover ficha.

Según la citada fuente, el club bilbaíno ha realizado una clara petición al todavía centrocampista del Rayo Vallecano. El Athletic le ha pedido al jugador que le informe de cualquier tipo de propuesta de fichaje que reciba de cara al próximo curso.

En esta conversación, la entidad rojiblanca le comunicó que está en su agenda de futuribles para reforzar la medular de San Mamés, aunque sin garantizarle una oferta formal en el próximo mercado de verano. De este modo, el Athletic estará al tanto de hipotéticos avances por el futuro de Unai López, un hecho que podría acelerar movimientos desde Ibaigane.