Celia Pérez 26 ABR 2026 - 19:42h.

Visiblemente emocionado en el palco del conjunto malagueño

Julen Guerrero se abre con una carta tras la muerte de su mujer Elsa Landabaso: "Faltan palabras"

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Hace diez días que Julen Guerrero y su familia están viviendo uno de los momentos más complicados tras hacerse público el fallecimiento de Elsa Landabaso, la mujer del icónico futbolista del Athletic Club y de la selección española. Un golpe durísimo que ha conmocionado a todo Bilbao y por el que ha recibido numerosas muestras de cariño, como la de los aficionados del CD Estepona, club en el que ejerce como manager general.

La propia cuenta del CD Estepona ha publicado este domingo un vídeo en el que se puede ver a todos los aficionados aplaudiendo a Julen Guerrero en la grada y este devolviendo el aplauso visiblemente emocionado. Incluso en un momento del vídeo se ve como la leyenda del Athletic se limpia las lágrimas de su rostro ante tal homenaje en recuerdo a su mujer fallecida.

Nada más conocerse la noticia, a Julen no le ha faltado el cariño de miles de aficionados y de numerosas instituciones del mundo del fútbol, que enviaron sus condolencias a la familia del exdeportista vasco, con quien Landabaso llevaba casada casi tres décadas y con quien había tenido dos hijos, uno de ellos, Julen Jon, actualmente futbolista en el filial del Getafe.

El Athletic, club en el que Guerrero desarrolló toda su carrera profesional, lamentó "profundamente" la muerte de Landabaso en un mensaje publicado en sus redes sociales. "El Athletic y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego (descanse en paz)", señala la nota de la entidad bilbaína.

También emitió su mensaje de pésame el CD Estepona, donde Guerrero desempeña el cargo de manager general. "En estos momentos de profundo dolor, el presidente, la plantilla, el cuerpo técnico y todos los empleados que componen tu familia del CD Estepona, desean trasladarte el más sentido pésame y todo nuestro cariño", posteó el club en un mensaje dirigido al exfutbolista, a sus hijos, familiares y amigos.