Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 23:17h.

Uno por uno del Athletic en el Metropolitano: un Galarreta señalado, en lo bueno y lo malo

El central no entiende la desconexión del equipo en el segundo tiempo

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La machada del Athletic en el Metropolitano parecía cerca tras lo acontecido en la primera parte. El golazo de cabeza de Aitor Paredes, sumado a las dudas del Atlético tanto en ataque como en defensa y la superioridad athleticzale en todas las acciones hacía pensar que el triunfo estaba cerca. Pero nada más lejos de la realidad. Los de Ernesto Valverde salieron dormidos en el segundo acto y perdieron la ventaja que tenían en el marcador.

Unos minutos de desconexión fueron suficientes para que el Athletic se dejara una victoria importantísima por el camino. Así lo siente el entorno rojiblanco y lo explica Aitor Paredes. El vestuario sabía de la importanca de los tres puntos y lo demostró desde el inicio. Por desgracia, una pájara de unos 10 minutos en la segunda parte acabó con buena parte de las ilusiones europeas de los athleticzales.

Aitor Paredes fue el primero en dar la cara tras el partido para analizar la derrota. El zaguero no encuentra explicación a la desconexión del Athletic en el inicio de la segunda parte.

El análisis de Aitor Paredes

La derrota: "Hemos salido mal. Parece que no nos viene bien a veces ponernos de cara en los partidos. Mira que lo hablamos en los vestuarios, de salir bien, enchufados. Pero nada. En los primeros 10 minutos de la segunda encajamos uno o dos goles y nos toca remar otra vez. Una pena porque se nos había puesto el partido de cara. Toca mejorar, ser más serios y más contundentes.

Frustración: "Son tres puntos importantes los que nos jugabamos hoy. Al ver que se nos ponía de cara y después en unos minutos en contra, pues una mierda mal hablado. Luego lo intentamos y nos encontramos con el tercer gol de ellos".

Europa: "Sabíamos que eran tres puntos importantes, llevárnoslos nos hacía dar un salto hacia arriba y a mirar a Europa. Tristes, enfadados, porque ha sido por un mal inicio de segunda parte".