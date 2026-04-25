Asís Martín 25 ABR 2026 - 22:54h.

Edin Terzic, helados, precisión y romanticismo alemán para el Athletic

Los leones no ganan en el feudo colchonero desde 2011, con doblete de Gaizka Toquero

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BilbaoMira que es un campo que da yuyu y más si arbitra Jesús Gil (Manzano) pero es que no hay manera lejos de Bilbao. Y duele. Y preocupa. El Atlético le ha ganado 8 de sus 9 partidos en el Metropolitano al Athletic en LaLiga. Pues la jornada 32 que se ha disputado justo después de la jornada de 33, cosas veredes, fue igual en un clásico liguero en el que el Athletic Club de Ernesto Valverde, medianamente salvado con sus 41 puntos tras vencer a Osasuna en San Mamés, perdía contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en ese gafado estadio Metropolitano.

Un Atlético teóricamente con la cabeza puesta en el choque de este miércoles de ida de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal de Mikel Arteta, que llevaba cuatro derrotas consecutivas en el torneo doméstico, pero que hoy te ganó remontando, fue en su once con casi todo frente a un conjunto de Ernesto Valverde que tiene que decidir todavía -en lo poco que queda ya- hacia donde va a mirar... y en el que Oihan Sancet repitió banqueta pese a ser hoy su 26 cumpleaños.

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Los rojiblancos vascos se presentaron en Madrid a tres puntos de Europa y a ocho del descenso, pero tras el encuentro de este sábado por la noche, que ha terminado con un marcador de (3-2) con los goles de Aitor Paredes y Gorka Guruzeta, y los de Antoine Griezmann y el doblete de Sorloth, vuelven a reconfigurar su dirección en el GPS.

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Era un día de aprovechar la oportunidad de que los colchoneros estaban con la 'chola' en otro sitio y en una racha negativa impactante para su potencial deportivo y económico, habiendo perdido ocho de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones... pero es que no hay tu tía.

El Athletic ha perdido 6 de sus últimos 9 desplazamientos en LaLiga (1V y 2E), incluidos los 3 últimos

Ahora, el Athletic deberá esperar una semana para confrontar su siguiente compromiso que se las trae. Que será también lejos de Bilbao, jugará en Mendizorrotza el próximo sábado ante el Deportivo Alavés (18.30 horas). Un rival que ha ganado hoy al Mallorca y que se va a jugar la vida ante los bilbaínos con Quique Sánchez Flores al timón.

En el primer tiempo, al Athletic le funciona hasta el balón parado... ¡milagro!

¿Tan mal está el Atlético? Sí, pero salió muy bien el Athletic por una vez fuera de casa con buenos robos y una ocasión de Guruzeta a pase de un preclaro Galarreta que parecía un croupier en esos primeros minutos, aunque Vivian a su vez tuvo que jugarse el tipo en una cabalgata de Baena. Arranque vibrante, con ritmo, intensidad en las disputas pero sin excesivas ocasiones ya que el Athletic tapaba bien a Griezmann pero a los atacantes vascos sólo les fallaba la última decisión.

Pero esa buena imagen bilbaína iba a dar fruto y Aitor Paredes ha marcado encima el 0-1 en el 22' en un gran cabezazo imparable para Oblak. Su segundo gol del curso, hoy en un córner regalado por Lenglet, pero ganando el central de Arrigorriaga bien la acción a la zaga.

El Atlético, opacado, realmente desactivado sin las ideas de Grizzi y Baena, no se dejó ver en ataque hasta el 36' con un suave cabezazo de Sorloth que sin duda pudo meterle más veneno a Unai Simón, pero la verdad es que el 0-1 al descanso fue justo porque los de Valverde habían sido mejores (1-3 en remates a puerta) liderados por un Iñigo Ruiz de Galarreta excelso dentro del buen tono general excepto de Iñaki Williams.

Mas el Metropolitano sabía que Griezmann se cita con el gol siempre y ahí acabó la aventura vasca

Todo iba a cambiar del día a la noche... En la segunda mitad, sin cambios en ambas escuadras, no se ha hecho caso al aviso de Ernesto Valverde y se ha empezado fatal con 8 minutos tormentosos... Con el Atlético a la carga buscando también hacer daño ABP y Griezmann, ¡cómo no!, empataba en el 48' con su 15º gol al Athletic antes de irse a forrarse. Y para el 53' ya había dado Sorloth la vuelta a la tortilla tras una pérdida de Galaxy y no hizo el tercero de milagro poco después ante un equipo ya temblando.

El Txingurri metió ya al 'castigado' Oihan Sancet y retiró a un Yuri bajo vigilancia mientras Antoine se iba bajo una ovación, normal... Los dos equipos agotaron enseguida los 5 cambios antes del 70' buscando unos rebajar carga de cara a la Champions y otros una reacción que sí se vio, ya que durante unos minutos se puso cerco al área de Oblak sin Barrios, Koke ni Griezmann.

Había que aprovechar el momento del duelo, pero el Athletic no terminaba de rematar sus muchos centros colgados y el tiempo se esfumaba con el tercero obra de Sorloth en el 93' y en el 96' el 3-2 de Guruzeta ya, con la sensación de oportunidad perdida, de sumar 16 derrotas en esta liga, de no mirar a Europa y la rabia de pensar a ver si harán falta de 1 a 3 puntos más para cerrar este oprobio de temporada en espera del alemán Edin Terzic.