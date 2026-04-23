Asís Martín 23 ABR 2026 - 14:53h.

El preparador de Usurbil no suelta prenda sobre su futuro banquillo

Edin Terzic 'toma' sus primeras decisiones en el Athletic a la espera de Jon Uriarte

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BilbaoMientras en Bilbao, tras la reelección de Jon Uriarte Uranga como presidente, ya se percibe la presencia del entrenador germano Edin Terzic como futuro inquilino del banquillo del Athletic Club que va a dejar libre en apenas mes y medio Ernesto Valverde, ya veremos sin con un último billete para Europa incluso, también hay un particular interés en el entorno zurigorri porque se devele el futuro de un icono rojiblanco, Andoni Iraola.

El actual técnico del Bournemouth, siempre frío, pensativo y cortés, muy en el estilo conductual del 'Txingurri' Valverde, no quiso hablar del posible interés del Chelsea en contratarle por respeto a su actual equipo, con el que acaba contrato en dos meses y con el que está inmerso en la pelea por clasificarse a Europa.

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Muchas novias sobre un Andoni Iraola que tarde o temprano acabará en el Athletic Club

El técnico vasco anunció hace una semana que se marchará del Bournemouth al final de la presente temporada y esto ha coincidido con el despido de Liam Rosenior en el Chelsea, lo que ha alimentado los rumores de un posible fichaje del antiguo lateral guipuzcoano por el club de Stamford Bridge.

"Cuando dije que me iba ya lo avisé. Que ahora mismo todo lo que pienso es en el Bournemouth. Nos quedan cuatro partidos, estamos en una fantástica posición y con una increíble pelea por delante", dijo Iraola el miércoles después del empate a dos contra el Leeds United.

El de Usurbil siempre se maneja respetuoso y con guante blanco

"La pasada semana ya me preguntasteis por otros clubes, pero, como señal de respeto al Bournemouth, no voy a hablar de mi futuro, porque eso no es lo que le preocupa a los aficionados del Bournemouth", agregó uno de los leones de mayor rendimiento y clase vistos en las últimas décadas por Bilbao.

Los 'Cherries', apodo de su escuadra inglesa, son séptimos ahora mismo, con 49 puntos, a seis de los puestos de acceso a la UEFA Champions League. Y cuidado al reto... Esta podría ser la primera clasificación a Europa de su historia.

Pese a que Andoni Iraola, pretendido por varios equipos de la Premier y también por el Athletic Club, aún no ha decidido su futuro, el Bournemouth sí que ha anunciado ya la contratación del germano Marco Rose, otro nombre ligado hace años a Jon Uriarte y a San Mamés, de cara a la próxima temporada.