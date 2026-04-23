Asís Martín 23 ABR 2026 - 12:04h.

El Athletic juega este sábado en la jornada 32 de LALIGA ante el Atlético de Madrid

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BilbaoLa necesaria victoria en San Mamés ante Osasuna dejó sensaciones de alivio en los corazones rojiblancos, pero también varios inquilinos obligados a pasar por chapa y pintura en la enfermería de Lezama. El Athletic Club suma ya dos sesiones de entrenamiento tras vencer a los Rojillos y sigue con la vista puesta en la visita de este sábado, a las 21.00 horas, en el estadio Metropolitano a un descolocado Atlético de Madrid.

Un contrincante de alcurnia (es cuarto en la tabla) pero que suma cuatro derrotas consecutivas en liga y 7 de sus 8 últimos partidos en cualquier competición han cabreado a muchos clubes. Pero nadie se fía de los hombres del Cholo Simeone que últimamente ha hecho rotaciones masivas, se llevó hasta nueve canteranos para acabar perdiendo ante el Elche de Eder Sarabia.

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Y es que siempre es un rival muy peligroso, aunque tendrá la cabeza centrada en la ida de la semifinales de la UEFA Champions League, cita que va a disputar el próximo miércoles frente al Arsenal de Mikel Arteta en terreno madrileño.

Hay 5 apercibidos en el Athletic para el partido del Metropolitano (Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet y Berenguer)

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El Athletic Club, pendiente de tres de sus principales defensas

Dada por segura la baja de Mikel Jauregizar, que fue expulsado ante los navarros después de ver dos cartulinas amarillas por parte del colegiado catalán Garcia Verdura, la lupa estaba fijada más bien en 3 zagueros que sufrieron problemas físicos ante Osasuna.

Para susto el de Yuri Berchiche, que se retiró con sensación de ahogamiento en una especie de taquicardia con un calor tremendo en Bilbao, según definió Ernesto Valverde, también el galo Aymeric Laporte, que pidió el cambio por precaución con un problema muscular en los isquios y el también central Yeray Álvarez, que acabó cojeando ostensiblemente el partido debido a la inactividad que ha tenido durante 10 meses por su sanción de la UEFA.

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Por lo visto este jueves en las instalaciones de Lezama hay magníficas noticias. Yeray y Yuri han trabajado sin problemas junto al reaparecido centrocampista Beñat Prados, mientras que tan solo Aymeric Laporte, como se podía sospechar al pedir el cambio, se mantiene al margen del grupo y ha realizado tareas en solitario con mucha precaución junto a un fisio recuperador.

El equipo de Ernesto Valverde volverá a entrenarse el viernes en horario vespertino...

Primero, a las 17:00h. tendrá lugar la rueda de prensa previa al choque de Ernesto Valverde y a las 18:00 la última sesión de entrenamiento en Lezama que una vez más se efectuará a puerta cerrada. Luego se conocerá la convocatoria para Madrid, partiendo de que en la anterior se quedaron fuera hasta 4 jugadores: Unai Egiluz, Iñigo Lekue, Beñat Prados y Maroan Sannadi.