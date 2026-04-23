Jorge Morán 23 ABR 2026 - 19:04h.

El central llegó incluso a lanzar una botella de agua

Gorka Elustondo explica por qué su cambio al Athletic y el de Iñigo Martínez son distintos: "No lo era"

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Iñigo Martínez se ha situado como uno de los pilares del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El ex central de equipos como la Real Sociedad, Athletic o FC Barcelona, está viviendo una nueva vida en Arabia Saudí, en dónde está muy cerca de conseguir el título de la liga. Un equipo cargado de estrellas en dónde a parte del español o el portugués, hay otros como Coman, Joao Félix o Sadio Mané.

El central español es el líder de la defensa. Su experiencia en el fútbol de élite le convierte en un pilar en el equipo de Riad, en dónde ya ha disputado 37 partidos, marcando cuatro goles. Pero Iñigo es mucho más, es un futbolista con carácter, un capitán sin brazalete que no duda en ordenar a los suyos y un futbolista que manda en el equipo de Jorge Jesús. Aunque no siempre tiene una buena relación con su entrenador.

La bronca entre Iñigo Martínez y Jorge Jesús

En el último partido, el Al Nassr anotó una manita al Al-Ahli Doha en la Copa AFC (5-1). Pese al resultado, los de amarillo comenzaron perdiendo con un tempranero gol de Yansané, en una acción que no gustó nada a su entrenador. Tanto que tan sólo un minuto después, tras el empate de Coman, comenzó a recriminar la acción a Iñigo Martínez.

Jorge Jesús echó la bronca al de Ondarrubia por su colocación en el tanto de los rivales y su falta de intensidad para marcar. Una riña que no gustó nada a Iñigo Martínez que, lejos de acatar lo que decía su técnico, comenzó una acalorada discusión.

Ambos empezaron a pelearse, verbalmente hablando, en la zona técnico e incluso Iñigo Martínez estampó una botella de agua contra el terreno de juego fruto de la rabia de lo ocurrido. Una bronca que llegó a un punto en dónde sus compañeros tuvieron que intervenir, llevándose al central vasco mientras seguía gesticulando.