Cristiano Ronaldo Jr. podría subir al primer equipo del Al-Nassr y jugar con su padre

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 ABR 2026 - 13:16h.

La prensa saudí asegura que Al-Nassr está barajando la posibilidad de subir al hijo de Cristiano Ronaldo al primer equipo a partir de la temporada que viene

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El mundo del fútbol podría vivir una imagen muy poco habitual en la élite: un padre y un hijo compartiendo equipo profesional. El Al-Nassr estudia la posibilidad de subir a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo, donde ya juega su padre. El club de Riad, líder de la liga saudita, según informaciones de la prensa local (Al Weeam) está valorando la posibilidad de colocar al hijo del astro portugués en la plantilla del equipo, lo cual supondría un movimiento de gran impacto mediático y deportivo, teniendo en cuenta que Ronaldo Jr. tiene 15 años y que en muy pocas ocasiones se ha visto a un padre y un hijo compartiendo vestuario. Al-Nassr discutirá esta decisión de manera interna pero, en caso de darse, sería de cara a la próxima temporada cuando ya haya cumplido los 16. Cristiano sigue buscando la marca de los 1000 goles y el año que viene podría completarla gracias a las asistencias de su hijo.

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Al-Nassr podría subir a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo

Cristiano Ronaldo Jr. viene destacando en las categorías inferiores del Al-Nassr y su progresión ha sido constante en los últimos años, con cifras goleadoras llamativas desde su etapa en academias como Juventus o Manchester United, donde llegó a firmar registros increíbles. En Arabia ha metido 56 goles en 27 partidos con el equipo sub 15 de Al-Nassr y cuando jugaba con el sub 9 de la Juventus marcó 58 en 23 encuentros. El salto al primer equipo, en cualquier caso, supondría un cambio importante ya que pasaría de competir en fútbol formativo a hacerlo en un entorno profesional, con mayor exigencia física, táctica y competitiva. Eso sí, el impacto en marketing que le daría al Al-Nassr sería único en la historia de la liga saudita.

¿Han habido padres e hijos que hayan compartido equipo como jugadores?

Aunque es una situación poco común, existen precedentes en el fútbol profesional. Uno de los casos más conocidos es el de Rivaldo, que llegó a coincidir con su hijo Rivaldinho en el Mogi Mirim brasileño en 2015. Otro ejemplo es el de Henrik Larsson, que jugó junto a su hijo Jordan Larsson en el Helsingborgs sueco durante un breve periodo. Más allá del fútbol, un caso reciente es el de LeBron James y su hijo Bronny James, que están coincidiendo actualmente como jugadores de Los Ángeles Lakers de la NBA esta temporada. La posibilidad de que Cristiano Ronaldo y su hijo compartan equipo en Al-Nassr tendría una dimensión especial por el perfil del propio futbolista portugués, uno de los jugadores más relevantes de la historia del fútbol.