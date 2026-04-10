Ivan Toney acusa de amaños a la liga saudita para que Cristiano Ronaldo pueda al fin ganar

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 10:44h.

El delantero inglés asegura que la liga saudita está haciendo todo lo posible para que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo salga campeón

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El delantero inglés Ivan Toney ha desatado una fuerte controversia en la Saudi Pro League tras lanzar duras acusaciones contra el arbitraje, insinuando que podría estar favoreciendo al equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr. Después del empate 1-1 de su equipo, el Al-Ahli, Toney expresó su frustración por varias decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron claramente a su conjunto, incluyendo dos posibles penaltis no señalados. Además, aseguró que uno de los árbitros les sugirió centrarse en otra competición, lo que ha aumentado las sospechas sobre la imparcialidad del torneo. Sus declaraciones han intensificado el debate en redes sociales sobre la transparencia y la credibilidad del campeonato saudí en plena lucha por el título.

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La pelea por el título de la Saudi Pro League

A falta de siete jornadas para el final de la liga saudita, la clasificación está muy igualada. En primera posición se encuentra el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y João Félix, con 70 puntos. El club de los lusos juega contra el Al Akhdoud mañana a las 20.00. En la segunda plaza está el Al-Hilal, ex equipo de Neymar Junior. Los de Riad tienen 68 puntos y no jugarán esta jornada ya que su encuentro frente Al-Khaleej se ha aplazado. Finalmente, en tercer puesto está el Al-Ahli de Ivan Toney con 66 puntos. La Saudi Pro League está más apretada que nunca y el delantero inglés, después del partido frente al Al-Fayha que acabó 1-1 y estuvo repleto de polémica, aseguró que esta pelea por el título no está siendo real ya que los árbitros están haciendo todo lo posible para que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo gane la competición.

Las declaraciones polémicas de Ivan Toney

Durante el partido frente al Al-Fayha, hubieron dos penaltis que los jugadores del Al-Ahli protestaron con mucho ímpetu. El ex del Brentford de la Premier League dejó unas declaraciones sorprendentes al acabar el encuentro de la jornada anterior donde afirma creer que los árbitros están siendo influenciados: "Si quieres que vaya más lejos. lo haré, pero puede que me meta en problemas. Soy un hombre que dice las cosas como son. Durante toda la temporada eso era penalti, pero ahora que llega la hora de la verdad, lo cambian", advirtió Ivan Toney. El inglés, cuando fue preguntado que a quien beneficiaría esto, fue claro: "Lo sabemos, ¿a quién estamos persiguiendo?". El de Northampton también habló en sus redes sociales sobre esto y fue más contundente aún: "Que el árbitro nos dijera que nos concentráramos en una competición distinta (AFC Champions League), me supera. Está claro lo que está ocurriendo. Probablemente sea el tipo malo por decir la verdad y señalar las decisiones dudosas y el arbitraje 'de mierda'" confesó. Toney puede enfrentarse a una sanción de un año ya que estas declaraciones cuestionan la imparcialidad del árbitro y manchan la imagen de la liga saudita. Según el artículo 50/50 del Reglamento de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol, existen sanciones que incluyen suspensión de hasta un año y multas de hasta 300 000 riales (68.400 euros).