Fran Duarte 22 ABR 2026 - 11:22h.

Álvaro Benito habla de la posibilidad de que llegué Klopp al Madrid y avisa sobre lo que puede pasar la primera temporada

Lluvia de ofrecimientos al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa: "A Florentino le gusta"

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MadridEl futuro entrenador del Real Madrid para la próxima temporada aún es un misterio. Pese a que el cargo lo mantiene Álvaro Arbeloa, todo apunta a que el salmantino será sustituido a final de temporada. Los nombres que se manejan en el club blanco son Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o el mismísimo José Mourinho, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que el propio Arbeloa continúe. Sin embargo, varios expertos ya van haciendo sus apuestas, como es el caso de Álvaro Benito, que considera que el entrenador ideal sería Jürgen Klopp.

La reflexión de Álvaro Benito sobre Klopp que hará pensar al madridismo

El comentarista opina que el técnico alemán es el perfil ideal para devolver al Real Madrid a lo más alto para volver a pelear por los títulos. Pero también avisa de lo que puede suceder la primera temporada con Klopp a los mandos. “A mí por estilo es Klopp, claro, pero es que Klopp aquí no va a venir. Porque Klopp necesita las herramientas adecuadas para su modelo de juego”, comenta Álvaro Benito.

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El propio Álvaro confiesa que cuando se puso a entrenar estudió mucho el modelo de entrenador de Klopp y hay ciertos riesgos y responsabilidades que el Real Madrid no estaría dispuesto a seguir. “Le escuché una vez diciendo que su primer año en los equipos no suele ser bueno porque eleva tanto el nivel de exigencia de los entrenamientos para su ritmo de juego que muchos jugadores se lesionan, otros se le caen y ya interpreta cuáles son válidos para su modelo para la siguiente temporada que es cuando empiezan a arrancar”, afirma el exmadridista sobre el modelo del entrenador alemán.

Precisamente, esa paciencia que tendría que tener el club no la han tenido con otro entrenador reconocido como Xabi Alonso. “Es cierto que cuando se fue el equipo estaba mejor que lo que luego ha acabado estando pero que estaba muy lejos de parecerse a lo que él quiere futbolísticamente. Y el tema es que si viene Klopp es para entrenar como él suele entrenar”.

Benito acaba haciendo una reflexión que hará pensar a muchos madridistas sobre las necesidades en el banquillo merengue. “¿Para qué vas a tener un entrenador con un estilo concreto si luego aquí no le vas a dejar entrenar? Klopp es el mejor de todos estos que estamos valorando, el mejor”.