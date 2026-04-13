Redacción ElDesmarque Madrid, 13 ABR 2026 - 12:57h.

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Los dos periodistas han debatido sobre los posibles candidatos al banquillo del Real Madrid para la temporada que viene

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El banquillo del Real Madrid es uno de los temas de moda. El club merengue perdió el partido de ida de la Champions League por 1-2 frente al Bayern de Munich y se ha quedado prácticamente fuera de la lucha por LA LIGA EA Sports tras empatar a 1 frente al Girona en la jornada pasada. Álvaro Arbeloa se jugará el puesto en el partido de vuelta de cuartos de la competición europea y, en ElDesmarket, Jorge Picón y Rubén Uría han debatido sobre los candidatos que podrían sustituir al técnico español.