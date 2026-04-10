Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

En vídeo, el recibimiento de Florentino Pérez a los jugadores: la torta a Valverde, la mirada a Bellingham o los abrazos

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El Real Madrid pinchó en el partido ante el Girona en el Santiago Bernabéu por 1-1 en un encuentro en el que los blancos perdonaron, sobre todo en la primera mitad. Fede Valverde abrió la lata y Lemar empató poco después sin reacción madridista más allá de un posible penalti sobre Mbappé.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la Jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

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Andriy Lunin [5]: Paradón en el primer cuarto de hora a un chutazo de Ounahi durísimo a la portería. A la que no pudo llegar fue a la de Lemar en el 1-1 en la segunda mitad.

Dani Carvajal [6]: Mucha presencia en ataque y expeditivo atrás con un Ounahi que se iba al centro liberándole de responsabilidades. El capitán mete presión a Arbeloa en la pelea con Trent para ser el lateral en Múnich.

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Éder Militao [6]: Primera titularidad desde su lesión dejando de nuevo buenas sensaciones tras hacerlo ya ante el Mallorca y el Bayern. Físicamente no se le vio ninguna laguna pese al parón, demostrando su fuerza y potencia hasta su cambio por precaución.

Raúl Asencio [5]: Volvió al once titular tras la polémica de esta semana y lo hizo con muchas ganas, con una ocasión incluso para marcar al animarse al ataque. Sin problemas en defensa.

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Fran García [5]: Con pocos problemas atrás y ofreciéndose en ataque donde Vinicius monopolizaba la pelota cuando caía al costado zurdo. Cumplió.

Fede Valverde [7]: Arrancó pisando la frontal del área del Girona y pronto desapareció hasta que regresó en el momento justo para sacarse un trallazo que se comió Gazzaniga. Fundamental con el equipo volcado para corregir atrás.

Eduardo Camavinga [4]: Tras su desastroso partido en Mallorca, el francés entró en el lugar de Tchouaméni y arrancó con dos grandes pases a la espalda de la defensa del Girona pero fue cayendo poco a poco hasta volver a quedar señalado en el gol de Lemar y dejar lagunas como pivote.

Jude Bellingham [4]: Con mucho despliegue y presencia por todo el campo aunque aún no estuvo del todo fino con la pelota en los pies. Se desfondó en los 15 minutos que tuvo en la segunda parte antes del cambio.

Brahim Díaz [7]: Con mucha presencia, recibiendo muchos balones en el frente de ataque merengue y buscando siempre las aperturas a Mbappé y Vinicius. Surtió de numerosos balones a sus compañeros, incluyendo la asistencia del 1-0.

Kylian Mbappé [2]: Mal partido del francés, que empeoró la actuación del bajón que ya había dado en el último mes sin disponer apenas en esta ocasión de disparos claros con los que poder marcar y sin saber asociarse con sus compañeros. Gazzaniga le sacó la más clara cerca del final tras una buena jugada y pidió un penalti en el tramo final cuando pecó de egoísta.

Vinicius Jr. [5]: Muy activo en la presión, recuperando balones que terminaron en ocasiones, e incisivo también con la pelota en los pies buscando siempre romper a los defensas gironís y probando a Gazzaninga sin puntería. Mejor que Mbappé en esta ocasión.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid-Girona

Dean Huijsen [5]: Fue prácticamente un centrocampista con el Girona encerrado atrás ayudando a mover la pelota con velocidad.

Arda Güler [3]: El turco aportó poco desde su entrada al campo cuando más se necesitaba una zurda como la suya para poder generar ocasiones.

Ferland Mendy [5]: Regresó tras lesión el francés entrando por la izquierda con su equipo volcado y sin poder incidir en el resultado.

Aurélien Tchouaméni [5]: Le dio más seguridad al juego del Real Madrid desde su entrada en el campo justo cuando peor estaba Camavinga. Se le va a echar de menos en el Allianz Arena.

Gonzalo García [-]: Salió en el tramo final del encuentro en busca del gol.