Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 21:43h.

Florentino Pérez saludó a todos los jugadores del Real Madrid

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El Real Madrid afronta el tramo decisivo de la temporada. La semana pasada sufrió dos duras derrotas, contra el RCD Mallorca y Bayern de Múnich, que alejan sus posibilidades de tocar metal. En LALIGA se encuentran a 7 puntos del Barcelona y en Champions deben remontar en Alemania para alcanzar las semifinales de la competición europea.

Florentino Pérez es consciente de la situación que atraviesa el equipo y que se necesita de la mejor versión de los suyos para darle la vuelta a la temporada. Esta noche, antes del partido contra el Girona, el presidente del Real Madrid ha recibido a todos sus jugadores en el Santiago Bernabéu.

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Los gestos de Florentino Pérez en el recibimiento

El mandatario fue saludando uno a uno a todos los futbolistas del Real Madrid. Sin embargo, se notó quiénes son los jugadores que más aprecio tiene con gestos muy claros.

Fede Valverde fue uno de los primeros en llegar por el pasillo del Santiago Bernabéu. Chocó su mano con Florentino Pérez, pero este le retuvo hasta darle una torta amistosa en la cara.

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Después, llegó una fila de canteranos con Jude Bellingham al final, a quien también retuvo unos segundos, mirándole de una forma que ha sido muy comentada en redes sociales.

Asencio es otro de los jugadores con los que mantuvo una pequeña conversación. El canterano ha sido protagonista esta semana de rumores acerca de su comportamiento, pero contra el Girona ha vuelto a partir de inicio varios partidos después.

Florentino Pérez también se tomó unos segundos para hablar con Vinicius Jr, tal y como captaron en RMTV. Lo mismo ocurrió con los franceses Ferland Mendy, que volvía a la convocatoria tras su lesión, o Eduardo Camavinga, que será el pivote defensivo en el Allianz Arena. El último en llegar fue Mbappé, con quien también mantuvo una corta conversación antes de volverse con él.