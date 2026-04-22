El gesto solidario de Georgina Rodríguez con la asociación 'El ángel de Javi'

Saray Calzada 22 ABR 2026 - 11:53h.

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana han tenido un gran gesto con la fundación de 'El ángel de Javi'

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Georgina Rodríguez en algunas ocasiones es criticada por su opulencia que demuestra en redes sociales, pero la futura mujer de Cristiano Ronaldo también tiene gestos solidarios. Hay un niño, Javier Gómez Piera, que tiene el síndrome de NEDAMSS. Es una afección neurodegenerativa rara que afecta al habla, la movilidad y la respiración.

Se creó una asociación, 'El ángel de Javi', para ayudarle económicamente con este síndrome y para que pudiera acceder a una terapia experimental con el fin de poder curarse. La madre de este pequeño ha confirmado que Georgina Rodríguez ha hecho una gran aportación a esta causa y ha donado 120.000 euros a esta fundación. "Estamos muy contentos. Queda mucho trabajo por delante, pero el apoyo de Georgina ha sido la respuesta a nuestras súplicas y es la inyección que necesitábamos en un momento crítico", dijo Ana Piera.

El gran gesto de Georgina Rodríguez e Ivana

Esta donación llegaba después de que la propia Georgina colgara un vídeo en sus redes sociales difundiendo el caso y mostrando su preocupación por él. "Ivana me llamó esta mañana para darme la noticia y me dijo emocionada que su hermana, al ver el vídeo, notó en su interior que tenía que hacer algo al respecto. No tengo palabras para agradecérselo. Tanto ella, como su marido, Cristiano Ronaldo, son extraordinarios. Tienen unos detalles y unos gestos para causas como la nuestra que me parecen impresionantes. Eso demuestra una sensibilidad y un corazón enorme".

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No es la primera vez que ella o Ivana hacen una aportación de este tipo. Hace poco la hermana de Georgina Rodríguez ganó un concurso de televisión, 'Top Chef', y el premio eran 100.000 euros que tenía que donar a la causa que ella quisiera. Eligió la fundación de 'El ángel de Javi', por lo que en los últimos días han recibido dos buenas aportaciones que pueden ayudar al niño a tener una vida mejor y quién sabe si llegar a curarse.