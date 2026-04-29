Mikel González valora cambios en la portería del Athletic: nueva fórmula, tres opciones y Edin Terzic

Kuitxi Pérez detecta injusticia en el trato dado a Ruiz de Galarreta o Iñigo Vicente

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Creció el talento en Lezama, pero a manos llenas se lo llevaron del Athletic Club sin encontrar oposición. Se esparció por aquí, por ahí, por allá... Maduró sin soportar presiones. La flor es flor y futbolista el futbolista. De la primera, el color, el aroma, su olor; del segundo, las maneras, de mago, de orfebre o de prestidigitador...

Habrán de purgar, sin embargo, porque enamorar es delito, está penado... 'Treinta años de soledad'... Para que al final del viaje todo vuelva para comenzar. No se perdona la edad. Treinta años tiene Aritz Aduriz, treinta años tendrá...

Treinta, también, Unai López, curioso caso el del centrocampista donostiarra que un buen Rayo Vallecano se llevó. Saltó a Primera con B Valverde. Era de su gusto. A menudo participó. Ernesto quería que lo jugara todo, y al Bilbao Athletic, en Segunda, lo bajó. A partir de ahí, lo de siempre, lo de todos. De Segunda en Segunda, de Primera en Primera, como un mendigo...

Así funciona el Athletic Club...

Abre la puerta de la jaula. Libera a sus leones. Y cuando los oye rugir, he ahí que el sonido de su alegría o dolor, treinta años tarda en llegar al telescopio de Lezama. Los recibe, qué remedio, qué habría dicho el Universo Athleticzale si Josu Urrutia no hubiera recuperado al ‘zorro’ Aritz Aduriz; si Jon Uriarte Uranga no hubiera repescado al 'Galaxy' de Eibar, Iñigo Ruiz de Galarreta; repatriado a Aymeric Laporte; tentado a Unai López...

Orbitando el planeta Athletic, el Unai Vencedor que con Marcelino García lo jugaba [casi] todo. Oier Zarraga regresará después de la 'dolce vita'. 'Entre Canales y Tavora'. Gerenabarrena, extasiado por la luna de Valencia que está en Castellón.

Olvídense de Iñigo Vicente, un genio que el Athletic Club no se merece por haberlo humillado con saña en el tiempo extendida. Que el Racing de Santander ascienda. Y cuando los de los Campos de Sport del Sardinero visiten San Mamés, que Iñigo se harte de asistencias y algunos goles.

Lo celebraré. Porque siendo Iñigo Vicente Athletic en estado puro, sus goles, los del Athletic. Sus goles, los goles míos.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete