Llega mayo, con cuatro casos por decidir en el Athletic

Treinta años y un día para poder jugar en el Athletic

Yuri Berchiche, Yeray, Lekue y Alex Rego acaban contrato el próximo 30 de junio

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BilbaoNo está acabada LaLiga para el Athletic Club, no. Los 41 puntos actuales pueden servir probablemente para garantizar estar todas las temporadas en Primera división, pero por si acaso conviene certificarlo en estas cinco últimas jornadas que le quedan al conjunto de Ernesto Valverde para echar el cierre a un curso espantoso.

El 'Txingurri', que es el único protagonista que de momento ya ha avisado de que se marcha al final de la presente temporada, se va para dar paso al técnico alemán de origen balcánico Edin Terzic, que a sus 43 años va a ser el segundo míster germano en el banquillo de San Mamés -tras el glorificado Jupp Heynckes- y el vigésimo extranjero en ese cargo.

Se marchará el Txingurri con 504 partidos y dos títulos en su zurrón y, aparte de regresos, concretar cesiones, ¿posibles ventas de activos? y algún posible fichaje también hay que resolver el futuro de los cuatro leones que acaban su contrato el próximo 30 de junio.

No parece que vaya a haber ningún problema con el centrocampista Alejandro Rego, que está atado unilateralmente por la entidad de Ibaigane, pero al que además se ha visto a sus agentes por Lezama recientemente reunidos junto al director de Fútbol Mikel González.

Muchos defensores acaban contrato en el Athletic Club

El resto del pack son defensas, veteranos zagueros en situaciones dispares. Yuri Berchiche está claro que es prácticamente insustituible a sus 36 años, con lo que todo dependerá de él mismo que hace poco en Lezama significó ante la Prensa que no lo tenía decidido, pero que sí que se encontraba bien y con ganas de seguir.

En el eje de la zaga tenemos a un gran sufridor, pero uno de los futbolistas favoritos de San Mamés, el central Yeray Álvarez, que ha regresado recientemente a los terrenos de fuego después de cumplir una larga sanción de 10 meses por presunto dopaje que le impuso la UEFA.

El ‘Titán’ de Barakaldo es un futbolista que ha pasado muchos pesares, pero que es uno de los grandes del equipo en el campo y en el vestuario como hace poco significó su compañero Yuri Berchiche precisamente, quien le catalogó en Lezama como “un líder”.

Y por último, queda el caso probablemente más discutido para los aficionados, como es el del polivalente lateral vizcaíno Iñigo Lekue, que ahora parece postergado después de su grave error ante el Villarreal en San Mamés que le ha costado estar fuera de las dos últimas convocatorias de Valverde y cuyo futuro será una decisión de peso.

Ya que, a punto de cumplir en mayo 33 años, tiene un gran ascendente en la caseta pero lo normal es que Hugo Rincón regrese este verano de su provechosa cesión en el Girona. Mas en favor del ‘Tomatero’ de Deusto cabe decir que se puede adaptar a las dos bandas y no está muy claro a día de hoy que Adama Boiro sea un relevo solvente de Yuri en el costado izquierdo. Esa baza le puede ayudar si el zurdo de Dakar no espabila.