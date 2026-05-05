Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 16:06h.

Los de García Plaza aún tienen dos citas más como locales

La combinación que convertiría al Oviedo en equipo de LALIGA HYPERMOTION en la jornada 35

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Un importante paso, pero nunca definitivo. El Sevilla consiguió vencer este pasado lunes a la Real Sociedad, salió del descenso y empieza a mirar con algo más de optimismo su permanencia en Primera División. Las opciones siguen vivas y en Nervión, de mayor o menor manera, ya saben lo que necesitan para conseguir la salvación.

Porque las cuentas están claras. Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, comentaba en la previa del encuentro ante la Real Sociedad que si conseguían vencer a los vascos y al Espanyol, el equipo tendría muchísimo camino recorrido (llegaría a los 40 puntos), pero aún necesitaría algo más.

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Tanto es así que el modelo desarrollado por Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto) desvela que el Sevilla se salvaría en el 96.92% de casos si suma cinco puntos más en los cuatro encuentros restantes. Para tener una seguridad prácticamente plena, necesitaría seis puntos (99.96%), mientras que conseguir siete certificaría prácticamente su continuidad.

Es importante señalar que con tres puntos únicamente de los 12 restantes, las estadísticas no le colocarían salvado ni en el 50% de los casos, mientras que si son cuatro unidades las que se suman, la cifra llegaría casi al 80%.

Teniendo en cuenta que este es un modelo estadístico que cambia constantemente según los resultados que se produzcan, lo único claro es que el Sevilla necesita puntuar en dos de los cuatro encuentros que aún le restan por disputar.

El Sevilla recibirá al Espanyol y al Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y deberá jugar ante el Villarreal en La Cerámica y ante el Celta en Balaídos, por lo que la tarea no es nada sencilla a pesar de las expectativas generadas tras los últimos resultados.

Las cuentas están claras. Ahora falta tener esa claridad de cara a portería para conseguir, como mínimo, 41-42 puntos, cifra que podría acercarle considerablemente a la salvación.