Asís Martín 12 MAY 2026 - 12:15h.

Shinova me arregla el domingo de tormenta entre Bilbao Basket y Athletic Club

La banda Orsai surgió "medio en broma" durante la pretemporada 2019-20

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BilbaoQue las cosas de la vida son efímeras nos lo llevan contando los poetas, como Kuitxi, siglos. Y con la anunciada marcha de Iñigo Lekue del Athletic Club y del fútbol profesional cabe levantar la vista y darse cuenta de que en el vestuario de San Mamés ya quedará en breve tan solo Mikel Vesga como integrante en activo del grupo ‘Orsai’.

El combo vasco que tanto impactó por ejemplo a Marcelino García Toral cuando nada más aterrizar en Bilbao ganó una Supercopa al Real Madrid y al Barça y vio a sus chicos actuar en la fiesta posterior del hotel de Sevilla. El técnico de Careñes estaba perplejo y llegó a comentar aquello de que al tímido Asier Villalibre “le he oído de momento cantar más que hablar”.

Al centrocampista alavés Mikel Vesga le queda un año de contrato con el Athletic, hasta el 30 de junio de 2027

El paso del tiempo no perdona y con la marcha de Lekue, el bajista del grupo, a la conclusión de la presente temporada queda por saber si algún día se volverán a reunir con Juan 'WAS' Escribano para sacar algún nuevo tema, pero de momento ya han desfilado del vestuario zurigorri integrantes como Mikel Balenziaga (ahora trabajando como técnico en el filial).

O Dani García que triunfa en Grecia de la mano de José Luis Mendilibar, el Búfalo de Gernika que golea en Santander ya con pie y medio de vuelta en la Primera División o un Óscar de Marcos que disfruta de su agitada vida llena de proyectos fuera del fútbol tras colgar las botas el pasado curso.

Orsai es un proyecto divertido y solidario, único en el mundo, como el Athletic y su Filosofía, que nació en un brain storming de una pretemporada en la que varios jugadores del Athletic se plantearon qué hacer para matar mejor el tiempo.

La banda surgió, por tanto, como una medio broma durante la pretemporada 2019-20 y se consolidó con temas propios y algunas versiones, destacando por sus fines solidarios y un estilo pop-rock sin demasiadas estridencias.

El nacimiento de una banda de rock en Lezama

Dani García ha contado alguna vez que "con la tontería hablando de música esto nació en el gimnasio en la pretemporada, oyendo a ‘Piperrak’, pues nos dio fuerte: en un solo día ya estábamos comprando instrumentos en una tienda de Bilbao donde, por cierto, alucinaron al vernos entrar por la puerta a todos. ¿Pero dónde van estos? debieron pensar...".

"Empezamos con tutoriales de YouTube, porque solo Demar sabía algo, y ya sólo nos faltaba encontrar un cantante". Iñigo Lekue aseguró por su parte que con el calentón Dani García "ya se había comprado la batería a las cinco de esa misma tarde".

Los 6 Integrantes de ‘Orsai’ eran jugadores en activo del Athletic Club

Asier Villalibre: Voz y trompeta.

Óscar de Marcos: Guitarra.

Mikel Balenziaga: Guitarra.

Mikel Vesga: Guitarra.

Dani García: Batería.

Iñigo Lekue: Bajo.

Canciones y trayectoria del grupo hasta la fecha

"One Club Men" (2021): Su primer sencillo, lanzado por el sello Oso Polita.

"Corazón de Tango": Segundo tema, lanzado con la colaboración de Francis el legendario cantante de la banda vizcaína Doctor Deseo.

"Tu Estrella" (2023): Canción benéfica realizada junto a padres y madres de Aspanovas para apoyar a niños con cáncer.