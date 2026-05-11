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A 'maga' el domingo deportivo en Bilbao le amargó el día con tanto tropiezo

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BilbaoEl domingo a media tarde por las cuatro esquinas de la ciudad de Bilbao tan solo se musitaba el "casi…". El SURNE Bilbao Basket -por la mañana- perdía en Lleida por (90-81) su oportunidad de tocar los playoffs y un par de horas después, me acercaba a San Mamés después de tiempo para observar en el silencio como el Athletic Club de Ernesto Valverde desaprovechaba la suya, ante un necesitado Valencia, de alcanzar puestos europeos.

Los dos equipos parecen estar de acuerdo en asentarse en la novena plaza, que no lleva a nadie a su mejor objetivo final y dejar las últimas jornadas del curso en una agonía de camino. Menos mal que parece que los chicos de Berriz 'Shinova' se tiran un largo con el himno de los MIB ('Sua Gara') y ya enderezo un poco el ánimo en esta semanita.

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Los hombres de negro en un partido de tirones, fueron los que terminaron con los pantalones por las rodillas, gran oportunidad perdida para meterse de lleno en la pelea por los Playoff, un último cuarto calamitoso, con parcial incluido de (10-1) en contra a mediados del mismo,

alejaba el marcador hasta el 84-74, teniendo Jaume Ponsarnau que cortar la sangría con tiempo muerto, pero la victoria del equipo catalán estaba ya en su casillero y tomaba una bocanada de aire fresco, vital para la permanencia.

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En un partido igualado que el Bilbao Basket siempre observó desde el asiento de atrás, solo se ponía por delante en el primer cuarto y en el último, por un par de puntos y en un par de instantes, los catalanes del Hiopos Lleida conseguían ventajas importantes, como en el 2º Cuarto de +11puntos, para terminar al descanso con 54puntos, su cuarta mejor anotación en una parte en ACB, los hombres de negro no desesperaron en el empeño y eso es de tener en cuenta, ante un rival que jugaba con el cuchillo entre los dientes.

Pero si algo nos ha demostrado esta temporada el Bilbao Basket es que cuando va a rebufo durante muchos minutos y sobre todo fuera de casa, las papeletas que se tienen en la mano de perder son infinitamente más desproporcionadas a las de ganar.

Y el equipo de Ponsarnau en general no estuvo mal, seis jugadores sumaban 10 o más puntos, destacando, Pantzar con 18puntos y Hlinason con 10puntos/10rebotes, pero cuando en tus buenas tareas tanto defensivas, como ofensivas logras aterrizar en numerosas ocasiones en la turbulenta línea del 4,60, desperdiciando un 20/32 en tiros libres o en la larga distancia un 7/26 en triples, es como ofrecer tu derrota en bandeja de plata.

En ambas estadísticas que desquician, los hombres de negro son cola de león y también de ratón. A pensar en el siguiente rival, que no es otro que el Real Madrid con la primera plaza asegurada y el factor campo para todos los Playoffs, la inesperada derrota en casa contra el Breogán puede ser peligrosa, su Final Four de Atenas a la vuelta de la esquina puede ser positiva; para los hombres de negro es la última oportunidad de seguir creyendo y por concluir una temporada más que positiva, de peores han salido y la sorpresa siempre es plato que se sirve frío.

.- Por maga