Redacción Bizkaia 01 MAY 2026 - 08:21h.

La broma del Bilbao Basket y el Barakaldo con Maroan Sannadi: "Estamos buscando un 9"

Los de Jaume Ponsarnau se traen de nuevo la FIBA Europe Cup a Bizkaia (2025 & 2026)

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BilbaoZorionak SURNE Bilbao Basket! Después de volver a alzar en el cielo de Miribilla la segunda FIFA Europe Cup y conseguir un “repeat”, la Copa no quería marcharse de Bilbao y en esta temporada además no debía coger avión, reposaba tranquila en el pabellón, esperando otra vez ser abrazada por su capitán islandés, Hlinason no pensaba hacer ascos a tan bonito escenario.

La competición comenzaba a mediados de octubre perdiendo contra el Peristeri griego y no se podía acabar a finales de abril con otra derrota y también griega. Varios jugadores dieron ese paso adelante que pedía Ponsarnau, con Hilliard MVP de la final, se notaron y mucho los puntos de Normantas 17 puntos (4 puntos en Grecia) o Petrasek 14 puntos (0 puntos en Grecia).

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Los minutos finales fueron una fiesta con algo de ayuda de un rival que no fue ni sombra de aquel equipo que tomaba como rehén al UCAM Murcia en su cancha y desquiciaba hasta el pitido final en las Semifinales.

Ahora se puede presentar “un bendito problema” en el club, ¿es el momento de dar un salto hacia la Basket Champions League? Por ahí se habla incluso de la EUROCUP, pero pienso que meterse en las aguas del mundo Euroliga no sé si es ahora lo más adecuado.

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La 9ª plaza de ACB está casi al alcance de la mano y seguir creciendo a pequeños pasos debe ser una norma bien definida de este equipo, ya conocemos intentar asaltar otros retos mayores y sufrir en los cimientos el desenlace.

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Los despachos en no mucho tiempo tendrán que afrontar renovaciones, cantos de sirenas de clubes más grandes, en busca de jugadores que han revalorizado sus status y tiene pinta que el GRAN Rafa Pueyo deberá de nuevo de sacar “conejos” de su eterna chistera.

Pero bueno la temporada 2025-26 aún no ha terminado, otro sueño que tenía la plantilla era disfrutar de unos playoffs que no se catan desde 2014/15, el año de pandemia no es referente de postemporada.

Ahora toca disfrutar por desgracia pocos días, pues el primer examen para seguir subiendo escalones en la clasificación se presenta este domingo con Miribilla de gala, contra un Granada crecido y todavía con aspiraciones de salvarse.

¿Cuáles son los retos ahora del SURNE Bilbao Basket?

Los hombres de Ponsarnau además están aún a tiempo de cerrar una de las mejores campañas en la ACB, el tope es de 21 victorias en dos ocasiones, a falta de 6 jornadas con un balance más que positivo de (15-13) y una ventaja de tres victorias respecto a su siguiente perseguidor, afrontará tres partidos en casa, el citado Granada, Real Madrid y Girona, viajando a Lleida, Valencia y cerrando la temporada contra el siempre temido Tenerife de Txus Vidorreta, donde sacamos pocas alegrías.

Al final de curso veremos hasta donde han llegado estos hombres de negro, que ya han cumplido de sobra, con notable alto y demasiadas caras nuevas que acoplar en una “txalupa”, ahora mismo navegando con todo el viento a favor y conociendo a la perfección cada uno, su rol en el barco.

.- Por MAGA