Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 11:45h.

La franquicia neoyorquina ha celebrado Sant Jordi en homenaje al entrenador español

Jordi Fernández renueva con los Brooklyn Nets y continuará haciendo historia en la NBA

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La relación de los Brooklyn Nets y Jordi Fernández está en su mejor momento y el último gesto de la franquicia neoyorquina lo demuestra. El técnico español, recientemente renovado como entrenador de los Brooklyn Nets y pieza clave en la reconstrucción del equipo, ha sido el protagonista de una jornada de celebración organizada por el equipo de Nueva York lejos de las pistas al celebrar el día de Sant Jordi en Brooklyn. El entrenador ha aprovechado el día para repartir libros y rosas dentro de las oficinas de la franquicia y en colegios de la zona, trasladando así una de las tradiciones más representativas de Cataluña a la NBA. Esta es una imagen poco habitual en la liga estadounidense y muestra la confianza de los dirigentes en la figura de Jordi Fernández no solo como líder deportivo, sino también como capitán general de la reconstrucción de la organización.

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El detalle de los Brooklyn Nets con Jordi Fernández

La Brooklyn Nets han querido tener un detalle con Jordi Fernández y han organizado una jornada de celebración del día de Sant Jordi en la sede de la franquicia neoyorquina y en los colegios de la zona. Para seguir la tradición de este día, el entrenador español y su mujer han visitado las oficinas de los Nets para regalar rosas y libros a los empleados del equipo y han acudido a varios colegios a donar ejemplares y material escolar. La franquicia de Brooklyn ha modificado su foto de perfil de sus redes sociales y le ha añadido una rosa y en el post que ha colgado el equipo en su perfil oficial de X sale el técnico explicando como se celebra esta jornada en Cataluña.

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La relación entre Jordi Fernández y los Brooklyn Nets

Tras el anuncio de renovación de Jordi Fernández, los Brooklyn Nets han querido tener este bonito gesto con el entrenador catalán. La relación entre la franquicia y el técnico de Badalona está en su mejor momento y durante la celebración de Sant Jordi en Brooklyn fue preguntado por ello. "Es una muestra de confianza y apoyo. No podría pedir algo mejor a la propiedad, a la gerencia y al grupo con el que trabajo. Ser recompensado con la renovación es un mundo para mí, para mi familia y para los entrenadores. Ahora es el momento de seguir trabajando duro y seguir dando pasos hacia adelante", dijo Jordi Fernández. El español añadió que es diferente que "te digan que te apoyan" a "mostrarlo con una acción así" y eso "significa mucho" para él. El catalán continuará haciendo historia en la NBA y en el baloncesto nacional al ser el único entrenador español en la liga estadounidense.