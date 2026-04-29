Redacción ElDesmarque Madrid, 29 ABR 2026 - 22:06h.

El pívot de los San Antonio Spurs volvió a deja una jugada de videojuego y la reacción de su padre se ha hecho viral

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Victor Wembanyama sigue haciendo cosas de extraterrestre. Los San Antonio Spurs ganaron a los Portland Trail Blazers (114-95) y ya están en la segunda ronda de los Playoffs de la NBA. El pívot francés volvió a ser crucial en la victoria del equipo de Texas y ya están esperando a los Denver Nuggets de Nikola Jokic o a los Minnesota Timberwolves del recientemente lesionado Anthony Edwards. 'Wemby' no intentó muchos tiros y tampoco tuvo un papel tan importante en ataque como por ejemplo en el primer partido de la serie, pero como de costumbre, fue diferencial en la parte defensiva. El 'highlight' de la noche fue un tapón suyo y la reacción de su padre en la grada se ha hecho viral en redes sociales.

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Otra exhibición defensiva de Victor Wembanyama

El mejor defensor de la temporada volvió a dejar unas estadísticas defensivas dignas de videojuego. El pívot de 2'25, realizó 6 tapones, cogió 14 rebotes y tuvo un +/- de +20 en cancha. Cuando el francés está jugando, los Spurs son mucho mejores atacando, pero sobre todo, defendiendo. En el partido del domingo pasado, hizo 4 robos, puso 7 tapones, cogió 11 rebotes y tuvo un +/- positivo de 28. El equipo de Texas consiguió ser segundo en la Conferencia Oeste mientras Wembanyama gestionaba su minutaje, pero ahora que han llegado los Playoffs, el galo está jugando varios minutos más y eso se está notando en el apartado defensivo. Su juego va mucho más allá de las estadísticas, aunque estas sean muy llamativas ya que su altura e inteligencia defendiendo provoca que muchos jugadores rivales ni siquiera intenten penetrar hacia la canasta.

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El tapón de Victor Wembanyama ante los Portland Trail Blazers y la reacción de su padre

Lo más llamativo de la noche fue el tapón que le realizó a Deni Advija, jugador de los Portland Trail Blazers, mientras este intentaba entrar hacia la canasta y hacer una 'bomba'. Cuando el israelí hizo un giro para evitar al defensor de los San Antonio Spurs, Wembanyama ya estaba moviéndose hacia la zona de la jugada. Advija consiguió driblar al rival y se levantó para tirar a canasta. En ese momento, 'Wemby' estiró su brazo derecho y mandó el balón varias filas arriba de la grada situada en el fondo del pabellón. Automáticamente, la realización apuntó con la cámara de la televisión al padre del francés para ver como había reaccionado a la jugada y este hizo una expresión de sorpresa que se ha viralizado en las últimas horas.