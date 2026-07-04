David Torres 04 JUL 2026 - 23:13h.

Sadiq cerró las pruebas médicas

Al fin Pepelu cambia el discurso y el objetivo del Valencia CF antes de empezar la pretemporada: "Ya lo veréis"

Compartir







ValenciaHay mucho runrún en el Valencia CF sobre si el club marca el objetivo o no de la temporada o si este debe ser luchar por Europa. Parecen obvias ambas cosas, pero desde que Pepelu dijo que lo iban a marcar y que "este sería bueno". Sobre ello hablaron también Gayà, Luis Rioja y Hugo Duro. Y hasta Justin De Haas en su presentación fue preguntado por ello.

El Valencia puso fin este sábado a las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo que llevan realizándose desde el jueves antes del inicio del trabajo de campo el lunes de cara a las temporada 26-27. Los jugadores dirigidos por Carlos Corberán fueron acudiendo en tandas al centro médico estos días y también a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde también se han sometido a más tests. Este sábado fue el turno del delantero nigeriano Sadiq Umar, que acudió al centro hospitalario a primera hora sin hacer declaraciones y de jugadores del filial que realizarán la pretemporada con el primer equipo como Aaron Mayol, Miguel Monferrer Vicent Abril y Raúl Jiménez.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF necesita fichas libres en su plantilla: Rivero puede ser el damnificado

Sadiq habla al salir

Sin embargo, a su salida de las pruebas, el delantero nigeriano ha declarado a los medios de comunicación presentes que "espero marcar goles esta temporada" y, al ser preguntado si confiaba en jugar en Europa la temporada, aseguraba "Eso espero también" decía el delantero que fichó en enero por el conjunto de Mestalla y que empieza su primera temporada completa como futbolista del Valencia CF.