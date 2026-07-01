David Torres 01 JUL 2026 - 11:12h.

"Es importante que el club marque los objetivos. Estoy convencido de que así va a ser y que va a ser bueno para todos"

Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

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ValenciaPepelu García, uno de los capitanes del Valencia CF, ha sido uno de los modelos elegidos por la Federación Valenciana para presentar las camisetas de la Selección de la Comunidad, en la que él jugó de joven. Ahora, ya hecho, siendo un referente en Primera y, tras haber pasado por el Levante UD, es uno de los pesos pesados del vestuario che. De ahí que sus palabras sobre el futuro del club y el objetivo de la temporada sean claves y sirvan para hacerse una idea de cómo respira el vestuario. El Valencia CF, off the record, asegura que quiere despedir Mestalla clasificándose para Europa.

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Al término del acto, en el que ha animado a los valencianos a vestir la camiseta de la Senyera con la Selección, Pepelu ha atendido a los medios de comunicación y ha dejado claro que el discurso ha cambiado. El vestuario quiere Europa

Comienza una temporada más, es una fortuna jugar en casa

Sí, al final soy un privilegiado porque juego en la Primera división al lado de mi casa, al lado de mi familia, de mis amigos, de mi gente y es algo que en momentos es muy importante porque recurres mucho a ellos y te apoyan durante momentos que las cosas no están tan bien y cuando las cosas están bien, pues es motivo para celebrar en ellos y que estén cerca es algo que estoy muy contento. Bueno, empezáis con el equipo ya prácticamente, ¿qué tal han ido las vacaciones? Entiendo que el objetivo de este año es intentar sufrir un poco menos que lo del año pasado.

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¿Qué tal las vacaciones?

Bien, las vacaciones la verdad que muy bien, sobre todo han servido para disfrutar y para desconectar y bueno, hoy estamos en un acto de la federación representando las nuevas camisetas. Yo creo que a partir de ahora vamos a tener días que empezamos a hablar del Valencia que seguro que tenéis y tenemos ganas porque queremos que sea una temporada ilusionante y mucho mejor que la anterior.

¿Habéis hablado de estas vacaciones, de jugadores, del técnico y eso, de afrontar la temporada?

Las vacaciones sirven para desconectar, mañana volvemos a la rutina, mañana nos pondremos al día todos en Paterna y como digo, al final todos tenemos ganas de crecer, de mejorar y estamos convencidos de que el día uno habrá un objetivo claro y será muy bueno para todos.

¿La última temporada Mestalla, especial?

Sí, la verdad que especial, al final va a ser muy emotivo todo lo que vamos a vivir, sobre todo pensando en lo que puede ser Mestalla para la gente, para los jugadores y es un motivo y un extra más para crecer y donar todo lo que tenemos para despedir Mestalla como se merce.

¿Qué le parece el calendario, despedir Mestalla ante el Elche?

Sí, al final todo el mundo sabe que es el último año, sabes que tienes ese gusanillo por cómo se va a despedir Mestalla, no solo por nosotros, por la afición, por todo el que le guste el fútbol, un estadio como Mestalla que es algo que no se va a volver a repetir, siempre tienes ese gusanillo, hemos visto que es contra el Elche y esperemos que, tanto el club, como la afición, como nosotros estemos a la altura de despedir Mestalla como se merece porque ha sido algo increíble.

¿Europa? ¿Sientes desde el vestuario que ese es el objetivo de cara a la temporada que viene para despedir como toca Mestalla y para que también un equipo de la Ciudad de Valencia esté por Europa?

Sí, al final ya todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina, pero como he dicho antes, mañana tocará hablar del Valencia. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia.

¿Seguro vamos a ver a Pepelu en el Valencia, ¿no?

Yo de momento empiezo mañana en el Valencia, o sea que me vas a ver 100% (ríe).

¿Te gustaría que el club marcase un objetivo esta temporada que el año pasado no lo hizo?

Yo creo que es importante para todos, tanto para la afición, como para el club, como para los jugadores. Estoy convencido de que así va a ser y que va a ser bueno para todos.