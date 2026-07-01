María Trigo Sevilla, 01 JUL 2026 - 08:31h.

Ya es oficial su fichaje por el Sporting de Portugal y el jugador ha publicado una carta para decir adiós

El Betis hace oficial tres salidas de golpe

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En las últimas horas se ha hecho oficial el fichaje de Sergi Altimira por el Sporting Club de Portugal. Tras llegar a Lisboa el domingo por la noche, este martes se llevaron a cabo las formas correspondientes y se grabaron y se hicieron las fotos para que el anuncio del fichaje se hiciera oficial y el centrocampista pusiera así fin a su etapa en el Real Betis.

El dinero y la cláusula

Sergi Altimira deja un buen dinero en las arcas verdiblancas. Costó dos millones de euros (1,4 millones fueron para el Getafe y 0,6 fueron para el jugador) y ahora lo ha vendido por 18,5 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables de fácil cumplimiento. De este total, hay que recordar que el futbolista poseía un 15% de una venta, por lo que entre 2,5 y 3 millones son para él.

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos, el Betis logra 15 millones de euros en plusvalía en la operación de Sergi Altimira. Además, se guarda un 5% de la plusvalía de una futura venta. En un comunicado, el Sporting informó que el centrocampista catalán ha firmado por cinco temporadas, hasta 2031, y que tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones.

Un anuncio en una cueva

Antes de someterse a un test de preguntas rápidas para que su nueva afición lo conozca un poco más, el Sporting anunció el fichaje de Sergi Altimira con un espectacular vídeo en una cueva junto al mar. Además, en declaraciones a los medios de su nuevo club, el jugador afirmó que estaba "muy feliz y con muchas ganas de empezar. El paso que tenía que dar era venir al Sporting. Hubo mucho interés, apostaron mucho por mí y cualquier jugador tiene que ir a donde más lo quieren". "La vida sigue pintada de verde y blanco. Es un club muy importante en Portugal y en Europa. Tuve la suerte de jugar con compañeros que estuvieron aquí y solo tenían cosas maravillosas que decir", añadió.

La carta de despedida de Sergi Altimira

Una vez que pasó todo eso, el futbolista publicó una bonita carta en sus redes sociales para despedirse del Real Betis y de sus seguidores. Es la siguiente:

"Después de tres maravillosos años juntos hoy toca separar nuestros caminos, pero me marcho con la conciencia tranquila de haberlo dado siempre todo por este escudo. Llegué con la máxima ambición e ilusión de debutar en la élite y lo conseguí, pero haberlo hecho con esta camiseta es algo que no puedo describir con palaras y que siempre tendré en el recuerdo. Me gustaría agradecer el trato y la amabilidad a todos y cada una de los que forman parte del club y sobre todo a mis compañeros. Han sido pieza fundamental para mí desde mi llegada.

También me gustaría remarcar vuestra importancia en este club, afición. Gracias por el apoyo incondicional durante este tiempo. He sentido vuestro cario muy cerca por todos los rincones del mundo. Y es por eso que os esteré siempre agradecido. Siempre habrá un bético más allá donde esté. Gracias".