Las cifras definitivas de la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal: esto ingresará el Betis

Álvaro Borrego 27 JUN 2026 - 13:46h.

El Real Betis lo firmó en 2023 por 1.5 millones y tres años más tarde logra venderlo por un valor catorce veces mayor de lo invertido

El Betis toma posiciones por Nicolas Raskin

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Caso cerrado. El Real Betis ha acordado la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal. Según avanzaba el periodista Fabrizio Romano, los dos clubes han terminado por pulir todos los detalles de una operación que permitirá a la entidad sacar casi veinte millones de plusvalía. El acuerdo se ha concretado en 18.5 millones fijos más 2 en variables de fácil cumplimiento. La oferta llegó por escrito el pasado miércoles y desde entonces se han estado negociando algunas cláusulas en el contrato, en el que finalmente no se incluirá ningún porcentaje por la plusvalía de una futura venta. Un traspaso a todas luces beneficioso por la entidad, que firmó al futbolista en 2023 a razón de 1.4 kilos y tres años después se marcha por un valor catorce veces superior a lo invertido.

Altimira, el primero en salir

Sergi Altimira llegó a reunirse en la capital hispalense con representantes del RB Leipzig, pero a la hora de la verdad el que ha apostado fuerte por él ha sido el Sporting de Portugal. Los lusos presentaron una primera oferta de 14 millones fijos más tres en variables, que fue rechazada. Ante la falta de decisión de los germanos, el centrocampista se ha decidido finalmente por el fútbol del país vecino.

La última propuesta sí ha satisfecho al Betis, supera los 20 millones de euros (contando los variables de fácil cumplimiento) y hay que tener en cuenta que el jugador se lleva el 15% del traspaso. Altimira llegó al club heliopolitano hace tres veranos procedente del Getafe CF, que le había fichado un mes antes procedente del Sabadell. Los verdiblancos pagaron dos millones de euros, y ahora se concreta un negocio que multiplicará por catorce lo abonado en su momento, además de permitir a la entidad equilibrar las cuentas antes del cierre del ejercicio. El siguiente debería ser Nelson Deossa, aunque este escenario va algo más lento.