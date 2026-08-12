Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 09:48h.

Edin Terzic concentra el mercado del Athletic y apunta a las últimas cinco operaciones

Firmó un nuevo contrato con el Racing hasta 2031

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Julen Agirrezabala puso punto y final a la incertidumbre sobre su futuro tras firmar un nuevo contrato con el Racing de Santander. El meta, hasta la fecha en el Athletic, contó con varios pretendientes durante el verano y finalmente ha sido el Racing el que se ha hecho con sus servicios hasta 2031. Tras confirmarse su adiós, quiso tener unas palabras de cariño hacia todos los athleticzales.

Julen publicó un mensaje en sus redes sociales con el que agradeció a todo el entorno rojiblanco lo vivido durante estos años, con especial mención a la conquista de la Copa del Rey. También se acordó de la filosofía del Athletic, una familia dentro de los vestuarios y también en las gradas que se palpa cada 15 días en San Mamés. Estas fueron sus palabras:

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"Quiero dar las gracias al club, a los aficionados y a mis compañeros por todo lo vivido juntos. Defender la portería de San Mamés junto a todos los athleticzales ha sido un privilegio enorme para mí. Me habéis hecho sentir parte de una gran familia".

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El comunicado del Athletic

El Athletic Club y el Real Racing Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del guardameta Julen Agirrezabala a la entidad santanderina. Ibaigane ingresa una cantidad por la transferencia del portero de 25 años y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo.

Julen Agirrezabala (25 años) llegó en edad juvenil desde el Antiguoko KE y ha logrado escribir su propia historia en el Athletic, hasta el punto de convertirse en protagonista en la Copa que ganó a las órdenes de Ernesto Valverde, en la que resultó decisivo en la tanda de penaltis de la final. Un torneo en el que también brilló con Marcelino García Toral, el técnico que le hizo debutar como león, y con el que había alcanzado las semifinales ante el Valencia CF después de noquear en casa a Real Madrid y FC Barcelona.

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El meta guipuzcoano deja el Athletic Club con 65 partidos oficiales después de que la última temporada haya estado cedido en el Valencia CF y en la que sólo abandonó la titularidad por una lesión de la que ya se encuentra recuperado. Julen Agirrezabala, subcampeón de Europa Sub-21, se ha mostrado como un guardameta sobrio, decidido y un magnífico futbolista de equipo. Una joya más en la portería de la prolífica escuela de Lezama.