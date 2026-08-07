Celia Pérez 07 AGO 2026 - 13:10h.

Se trata de Sergio Nui Azpilicueta

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Una nueva guerra está abierta. Metidos ya en la recta final de la pretemporada y con la vista puesta en el inicio de la competición, el Athletic Club nunca pierde el ojo a lo que pueda deparar el mercado de fichajes, especialmente para su cantera. El club zurigorri sigue de cerca a las jóvenes promesas que refuercen Lezama y ahí ha aparecido un nombre que ha llevado al club a los despachos en su lucha por conseguirlo con Osasuna.

El jugador en concreto se trata de Sergio Nui, canterano rojillo que lleva tiempo en el radar del Athletic Club. Según cuenta el Diario de Navarra, la cuestión es que en Ibaigane han decidido ir a por él este verano y firmarlo para su cantera, pero en Osasuna entienden que aún tienen contrato con ellos al tener validez el documento que en su momento firmaron sus padres y que dejaba la decisión al club navarro de ampliarlo hasta 2028.

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Por su parte, el Athletic entiende que lo ha firmado libre al terminar en junio de 2026 su vinculación con el equipo rojillo al no haber cumplido todavía la edad mínima de 16 años para tener un contrato laboral. Todo ello ha desembocado que ambos clubes acaben en los despachos a la espera de que el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol resuelva la disputa entre ambos clubes.

De momento, el jugador no se ha presentado a entrenar en las instalaciones rojillas este verano y por parte del club navarro, en caso de que el órgano pertinente no le dé la razón, se plantea seriamente acudir a la justicia ordinaria. Ambos clubes pelean por un prometedor lateral rojillo al que se le atribuye una gran proyección. En edad cadete, capitán de la selección navarra sub 16 y familia directa de César Azpilicueta, se ha convertido en el gran objeto de disputa entre Athletic y Osasuna.