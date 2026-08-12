Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 09:57h.

El lateral italiano se va al Aston Villa de Unai Emery

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Matteo Ruggeri está a punto de poner punto final a su etapa en el Atlético de Madrid. El lateral italiano será nuevo jugador del Aston Villa después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes, una operación que, según Fabrizio Romano, dejará 25 millones de euros fijos más 1,5 millones en variables en las arcas rojiblancas. El futbolista ya ha dado el visto bueno a su nuevo destino y el reconocimiento médico será el último paso antes del anuncio oficial.

Matteo Ruggeri deja el Atlético de Madrid rumbo al Aston Villa

La salida del italiano se produce después de tan solo una temporada en la que ha disputado 47 partidos y ha repartido siete asistencias. Su llegada al Metropolitano se produjo el pasado verano procedente de la Atalanta y ahora, apenas un año después, hará las maletas rumbo a la Premier League. La operación permite al Atlético ingresar una cantidad importante por un jugador que todavía no se había asentado en el club rojiblanco y el Aston Villa, por su parte, apuesta por un futbolista viene de hacer la mejor temporada de su carrera. Su marcha deja también una curiosa estadística que acompaña a prácticamente todos los italianos que han pasado por el conjunto colchonero.

Matteo Ruggeri mantiene una curiosa tradición italiana en el Atlético de Madrid

Según los datos de Transfermarkt, el lateral se convertirá en el décimo futbolista italiano que pasa por el Atlético de Madrid sin superar las dos temporadas en el club. De hecho, ninguno de los jugadores transalpinos que han vestido la camiseta rojiblanca ha alcanzado ese periodo. El caso más longevo fue el de Giorgio Venturin, que permaneció temporada y media entre 1999 y 2000. Antes que él, había estado Christian Vieri, con 32 partidos y 29 goles en la 97/98, pero como el resto de italianos, tan solo estuvo una campaña vestido de rojiblanco.

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Stefano Torrisi y Michele Serena, ambos con una temporada; Demetrio Albertini, que estuvo durante la campaña 2002/03; Christian Abbiati y Thiago Motta, que coincidieron en la temporada 2007/08; y Alessio Cerci, cuya etapa apenas duró unos meses (de septiembre de 2014 hasta enero de 2015). El más reciente es Giacomo Raspadori, que llegó en agosto de 2025 y abandonó el club en enero de 2026. Ahora es el turno de Matteo Ruggeri, que continúa con esta particular tradición tras una temporada de colchonero.