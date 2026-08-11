Raúl Varela no se corta y le dice a Julián Álvarez lo que todos los atléticos piensan: “Sigue en la luna”

Fran Duarte Madrid, 11 AGO 2026 - 16:05h.

Julián Álvarez sigue sin pedir perdón y tensando aún más su situación en el Atlético de Madrid provocando un ambiente insostenible para forzar su salida

Julián Álvarez tensa la cuerda: "No parece que vaya de farol, hace falta saber hasta dónde está dispuesto a llegar"

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Julián Álvarez sigue tensando la cuerda. El delantero ya ha regresado a Madrid para incorporarse a la pretemporada junto al resto de sus compañeros, aunque no con la intención de quedarse mucho tiempo. El argentino sigue convencido de que su futuro no está en el Metropolitano y ya ha pedido en varias ocasiones reunirse con Miguel Ángel Gil Marín o el propio Simeone para desbloquear su situación. El conjunto rojiblanco, fiel a su pensamiento desde el principio, no va a aceptar la oferta del FC Barcelona y espera convencer al jugador de que puede encauzar su relación con los aficionados si pide perdón.

De momento solo silencio. Ni perdón ni rebeldía, aunque muchos se preguntan ya ¿hasta dónde puede llegar Julián Álvarez para conseguir marcharse del Atlético de Madrid? En el informativo de ElDesmarque de Cuatro ha contestado a esta pregunta Raúl Varela, periodista y colaborador en Mediaset, que se ha mostrado muy tajante con sus palabras expresando el sentir del aficionado colchonero.

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Raúl Varela, tajante con Julián Álvarez

“Va a llegar el eclipse antes que la solución a este uno de los culebrones del verano”, comenta el tertuliano. “Una decepción absoluta, creo que ya lleva, no sé, cerca de 100 horas en la capital de España, 100 horas de retraso a la hora de pedir de pedir perdón, lo cual demuestra que sigue en la luna, muy mal asesorado y desde luego la afición atlética muy en la línea y en la sintonía de una propiedad que evidentemente no puede regalar a su principal activo”.

Varela ya se imagina cómo será la reunión con un Simeone profundamente dolido por la actitud de su mejor jugador. “Habría que recordar a todo el mundo, al propio Julián Álvarez, que era suplente, un gran jugador, un gran futbolista, pero suplente en el Manchester City. Le dio galones, le dio paciencia, le dio tranquilidad, le esperó cuando Julián dejó de marcar goles durante no una, ni dos, ni tres jornadas, sino durante un tramo, un trecho importante de la temporada y ahora le paga con esta deslealtad. La verdad que repito, una decepción absoluta, un jugador muy dotado para el fútbol, pero carente absolutamente del liderazgo y de esa condición de estrella que el Atlético espera después de haber abonado pues 80 millones de euros”.