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En vídeo: así ha sido la llegada de Julián Álvarez con su agente a Majadahonda

Así ha sido la llegada de Julián Álvarez con su agente a Majadahonda
Julián Álvarez llegando a Majadahonda. ElDesmarque
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Julián Álvarez está protagonizando el culebrón del verano con su futuro. El futbolista aseguró en el Mundial después de un partido con Argentina que se quería marchar y el Barcelona ha estado detrás todo este tiempo presionando al jugador para forzar su salida. Ahora, después de unas merecidas vacaciones, el delantero ha regresado a la disciplina con el Atlético de Madrid para ponerse a las órdenes del Cholo Simeone. Bajo una gran expectación, Julián ha acudido a Majadahonda en el asiento del copiloto y acompañado por su agente, Sergio Díaz, como piloto. Puedes ver cómo ha sido su llegada en el vídeo superior.

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