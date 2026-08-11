En vídeo: así ha sido la llegada de Julián Álvarez con su agente a Majadahonda
Julián Álvarez sigue en el foco de todas las miradas y hoy ha acudido a entrenar junto al resto de sus compañeros en Majadahonda
El consejo de la plantilla a Julián Álvarez para recuperar la paz en el Atlético
Julián Álvarez está protagonizando el culebrón del verano con su futuro. El futbolista aseguró en el Mundial después de un partido con Argentina que se quería marchar y el Barcelona ha estado detrás todo este tiempo presionando al jugador para forzar su salida. Ahora, después de unas merecidas vacaciones, el delantero ha regresado a la disciplina con el Atlético de Madrid para ponerse a las órdenes del Cholo Simeone. Bajo una gran expectación, Julián ha acudido a Majadahonda en el asiento del copiloto y acompañado por su agente, Sergio Díaz, como piloto. Puedes ver cómo ha sido su llegada en el vídeo superior.