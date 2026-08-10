Deco apunta al Inter como alternativa a Julián

Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético: no hay plantón

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Lautaro Martínez irrumpe en el mercado de fichajes del FC Barcelona. La dirección deportiva encabezada por Deco sigue teniendo a Julián Álvarez como prioridad absoluta para reforzar la delantera, pero cada vez son más conscientes de que será difícil convencer económicamente al Atlético de Madrid para lograr un traspaso, pues la postura del cuadro rojiblanco es de rechazo total.

Hansi Flick insiste en la necesidad imperante de firmar un delantero tras la salida de Robert Lewandowski y la más que probable marcha de Ferran Torres, que dejarán al equipo sin '9'. La idea que manejan desde el Camp Nou es apretar por Julián, pero la realidad del atacante argentino es delicada y, pese a su deseo de llegar al Barça, este lunes ha vuelto al trabajo con el Atlético.

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"El Barça sigue esperando a Julián porque es su delantero deseado y piensan que esta semana puede ser clave después de hablar con Simeone y la dirección deportiva y les pida salir del Atlético para fichar por el Barça", ha informado David Ibáñez este mismo lunes desde la Ciudad Condal en ElDesmarque de Cuatro.

Lautaro Martínez, la alternativa del Barcelona a Julián Álvarez

"Pero también en el club azulgrana empiezan a valorar que si la semana que viene sigue encallado el 'caso Julián', tendrán que activar el plan B porque Flick quiere un delantero. Y ahí, según ha podido saber ElDesmarque, empieza a tomar mucha fuerza el nombre de Lautaro Martínez, jugador del Inter que gusta mucho a Hansi Flick y también a Deco", agregó durante el informativo vespertino.

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Lautaro Martínez está a punto de cumplir 29 años y tiene contrato con el inter hasta 2029, por lo que en ese sentido también está blindado. Su valor de mercado es de 85 millones de euros, según Transfermarkt, y su salida del Inter tampoco es antoja sencilla, más aún cuando arranque la Serie A.