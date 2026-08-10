El Al Hilal toma una decisión con Joao Cancelo que inquieta al Barcelona por su fichaje

Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 15:23h.

Las diferentes vías que estudia el Barcelona para fichar a Joao Cancelo

Tiempo de negociaciones prolongado entre ambos clubes

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El mercado de fichajes sigue su curso y algunas operaciones que parecían cerradas hace tiempo acumulan días y días sin concretarse. Sirve de ejemplo el caso de Joao Cancelo. El lateral zurdo y el Barcelona desean seguir de la mano y acumulan un buen tiempo en negociaciones con el Al Hilal. De momento, parecen existir ciertas diferencias que impiden concretar su llegada al Camp Nou en propiedad. Mientras tanto, el jugador actúa como uno más con su club.

Por ello, El Al Hilal ha dado un paso al frente aprovechando que la operación no cristaliza para anunciar el dorsal que portará Cancelo esta temporada con el equipo. Un detalle que, cuanto menos, inquieta a la afición blaugrana sobre qué sucederá con Joao Cancelo. El Mundial obligó a posponer las negociaciones, pero ahora tampoco parece que terminen de cerrarse debido a diversos aspectos diferenciales.

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Todo hace indicar que Joao Cancelo terminará recalando en el Barcelona, aunque la demora invita a pensar en que este fichaje podría hacerse oficial en la recta final del mercado.

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Gordon, Joan Garcia y Eric adelantan la vuelta al trabajo

Los mundialistas Anthony Gordon, Joan Garcia y Eric Garcia han adelantado la vuelta al trabajo y se han ejercitado este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que el central Ronald Araujo ha puesto rumbo a Inglaterra para pasar la revisión médica con el Liverpool. A falta de confirmación oficial, el zaguero uruguayo jugará la próxima campaña en el equipo inglés, cedido con opción de compra. El acuerdo entre las partes es total y el club 'red' asumirá la ficha.

Por su parte, Gordon, Joan Garcia y Eric Garcia estaban citados para incorporarse a la pretemporada la semana que viene -el martes en el caso del inglés, y el miércoles en el de los catalanes-, pero adelantaron su vuelta al trabajo, al igual que el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que ya regresó el jueves y hoy volvió a hacer acto de presencia en las instalaciones de Sant Joan Despí.