Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 13:00h.

El delantero argentino ya habría pasado las pruebas médicas en la ciudad deportiva del conjunto rojiblanco

Los movimientos del Barcelona vaticinan su salida y en Inglaterra lo sitúan junto a Álvaro Arbeloa

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Julián Álvarez regresa este lunes a la disciplina del Atlético de Madrid después de unas vacaciones que se han prolongado hasta hoy, 10 de agosto, por su participación con Argentina en la final del Mundial. El delantero afrontará esta vuelta al trabajo con profesionalidad, pero también con su futuro pendiente de resolver. El FC Barcelona sigue siendo el equipo más interesado en hacerse con sus servicios y confía en que el jugador se reúna con el conjunto rojiblanco para dejar clara su intención de marcharse.

Julián Álvarez pidió hablar con Gil Marín hace diez días

Según la información difundida por Jordi Gimeno, 'Jota Jordi', Julián Álvarez solicitó hace diez días una reunión con Miguel Ángel Gil Marín y la respuesta del dirigente rojiblanco fue clara: “No hay nada que hablar, nos vemos el día 10”. Esa fecha ha llegado y el delantero se ha reencontrado con la estructura deportiva del Atlético en Madrid después de pasar las pruebas médicas.

La intención de Julián es abordar de una vez una situación que viene generando tensión durante las últimas semanas. El argentino no va a cambiar su manera de actuar y quiere mantener una conversación "desde el respeto" y encontrar una solución a su deseo de marcharse al Barcelona, algo que, según este periodista, Gil Marín le habría prometido en febrero.

La reunión con Diego Pablo Simeone tendrá que ser el miércoles

El otro nombre importante en esta situación es Diego Pablo Simeone. El técnico argentino no se encuentra todavía con el equipo después de la gira por Seúl y dispone de dos días libres antes de reincorporarse el miércoles. Por ello, la reunión entre ambos ha quedado aplazada hasta el regreso del entrenador.

La postura de Julián Álvarez pasa por evitar cualquier conflicto. El delantero estaría agradecido al Atlético de Madrid y no pretende generar un problema en el vestuario. Simeone ha defendido en numerosas ocasiones que no quiere contar con jugadores que no estén plenamente convencidos de continuar y, en ese escenario, resolver cuanto antes las dudas alrededor del futuro del delantero argentino se antoja como algo crucial para todas las partes.