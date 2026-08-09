Pepe Jiménez 09 AGO 2026 - 11:40h.

El Barça sondea el mercado de centrales tras la marcha de Araujo

La promesa de Deco a Julián Álvarez con las negociaciones estancadas: "No te vamos a dejar sólo"

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No está siendo, ni mucho menos, un mercado sencillo para el FC Barcelona. El conjunto azulgrana arrancó el verano con las líneas marcadas, los nombres señalados y los objetivos claros, pero por diferentes razones, a falta de algunas semanas para el cierre del periodo de transferencias, aún hay algunos deberes pendientes. Uno de ellos, por culpa del Atlético de Madrid, club al que podrían ahora robarle uno de sus grandes deseos.

Porque es sabido que el Atlético de Madrid -desde hace años- trabaja en la contratación del Cuti Romero e incluso esta pasada semana parecía haber dado los pasos necesarios para (al fin) cerrar su llegada, pero ahora todo puede cambiar.

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Según cuenta el periodista italiano Alfredo Pedullá, el futbolista contaría con una jugosa oferta del Atlético de Madrid, que pagaría 40 millones al Tottenham por su traspaso, pero ahora cuanta con otras dos opciones de interés: el Arsenal... y el Barça.

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Según la citada fuente, la idea azulgrana es cerrar previamente a Rodri -hombre por el que se trabaja en una nueva oferta- y, posteriormente, buscar un nuevo central que pueda ocupar el rol de Araujo, siendo el Cuti Romero una de sus opciones.

Evidente, si el Barça le levanta el fichaje al Atlético de Madrid, no sería contar con Julián Álvarez en su plantilla, pero sí tomarse una pequeña revancha con un club que se ha mostrado inflexible por uno de sus grandes futbolistas.

En el Camp Nou no tienen prisas. Lo primero es cerrar Rodri y después, si así lo desea Flick y hay espacio económico, acudir a por un central que le otorgue confianza al alemán, además de contratar a un '9', algo mucho más urgente tras la confirmada marcha de Lewandowski y la más que probable salida de Ferran Torres.

Mucho trabajo aún por delante... y mucho morbo sobre la mesa.