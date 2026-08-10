Siro López ve a Arda Güler como la solución de Mourinho en el centro del campo: “Va a hacer historia”

Fran Duarte Madrid, 10 AGO 2026 - 09:16h.

El periodista ha valorado en ElDesmarque las palabras de Mourinho sobre Bernardo Silva y no cree que esté pidiendo un fichaje. La solución para Siro está en casa con Arda Güler

Mourinho 'pasa' de Rodri y le pide a Florentino Pérez otro futbolista

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Después de otra prueba de fuego esta pretemporada contra el Ferencvaros, José Mourinho volvió a hacer gala de su sinceridad para hablar de Bernardo Silva y muchos entendieron que el técnico portugués estaba pidiendo veladamente más fichajes para el centro del campo a Florentino Pérez. Tras la victoria por la mínima contra el húngaro, Mou no dudó en hablar del partido gris de Bernardo Silva y confesó que tiene una plantilla corta en la que sería necesario reforzar con un futbolista “como Bernardo Silva, capaz de ocupar varias posiciones”, aclarando que no busca tanto un pivote como Rodri, más bien un futbolista polivalente que pueda solventar varias necesidades a la vez.

Siro López ha valorado estas palabras de Mourinho en ElDesmarque de Cuatro para quitar hierro al estado de forma de Bernardo Silva y aclarar el fichaje que demanda el portugués a Florentino Pérez. “Podemos acusar de muchas cosas a José Mourinho, pero si algo tiene es que es muy sincero”, confiesa el tertuliano. “Lo que decía ayer Mourinho es algo muy razonable, que al jugador le va bien el mentalmente refrescarse y que es lógico que haya llegado así. Yo no lo entiendo como un ataque hacia Bernardo Silva. Yo creo que es comentar algo que es la realidad que Bernardo ha llegado como ha llegado porque además necesita desconectarse para después mental y físicamente responder a lo largo de la temporada”, responde el periodista.

Arda Güler, la solución en casa para Mou

También ha valorado si con estas palabras Mourinho está exigiendo a la directiva más refuerzos. “Bueno, eso lo pensamos muchos, ¿no? Que a lo mejor con Bernardo no es suficiente, pero también es verdad que viendo ayer a Arda Guler, pues a lo mejor la solución la tienes en casa y no hace falta buscar fuera, ¿no? Es lo que lo que dice es que necesita doblar posiciones, además, a lo mejor esa posición que tiene que doblar, es la de medio centro ofensivo, pues la tiene en Guler o la tiene incluso en Pitarch. Yo no creo que le esté pidiendo fichar a nadie más al Real Madrid”. Es más, Arda Güler tiene un futuro brillante en el Real Madrid para Siro López y cree que no solo será fundamental esta temporada, también “puede hacer historia en el club”.