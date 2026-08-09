Mantovani destapa el secreto de Diomande tras su fichaje por el Real Madrid: “Era un chico diferente”

Mario García Leganés, 09 AGO 2026 - 09:30h.

Yan Diamondé se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid y Martín Mantovani, compañero suyo en el Leganés, desvela las razones

Yan Diomande ya es jugador del Real Madrid: años de contrato y precio del traspaso

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El histórico capitán y ahora responsable institucional del CD Leganés repasa en exclusiva, en el documental “Un día en Butarque con Martín Mantovani” del periodista Mario García, la irrupción de Yan Diomande tras sellar su traspaso al Real Madrid por 140 millones de euros.

El conjunto blanco ya ha hecho oficial el fichaje de Yan Diomande por una cifra cercana a los 140 millones de euros (125 fijos más 15 en variables), y pocos recordarán que, hace apenas año y medio, era un desconocido recién salido de una academia de Estados Unidos. Alguien sí lo vio venir desde dentro: Martín Mantovani, leyenda del CD Leganés y hoy responsable de Relaciones Institucionales del club.

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En este fragmento del documental, grabada en las entrañas de Butarque, Mantovani reconstruye con detalle el proceso que convirtió a un adolescente casi anónimo en el fenómeno que hoy sigue medio fútbol europeo.

De la academia de Estados Unidos al golpe de suerte en el Bernabéu

La historia de Diomande en el primer equipo empezó casi por accidente. Superada una lesión a finales de 2024, apenas había disputado tres partidos con el Leganés “B” cuando, en un partidillo interno previo a un Real Madrid-Leganés en el Santiago Bernabéu, clavó un golazo por la escuadra que cambió su carrera. Borja Jiménez, entrenador del primer equipo en ese momento, pidió sacarlo del entrenamiento en el acto: al día siguiente ya entrenaba con el grupo.

Tres sesiones después, debutó en los minutos finales ante el Real Madrid. La primera pelota que tocó fue para encarar a Rodrygo y Fede Valverde como si llevara toda la vida allí, obligando a Asencio a intervenir para evitar un posible penalti.

Mantovani lo recuerda como algo que ya se veía venir: “Yan vino al Leganés para hacer historia. Se sabía que era un chico diferente porque tenía una facilidad con el fútbol que no tienen otros jugadores. Se le veía que tenía unas capacidades increíbles.”

Un Mundial que confirmó lo que en Butarque ya sabían

Tras su salida al RB Leipzig por algo más de 20 millones de euros — su cláusula de rescisión —, Diomande firmó 13 goles y 9 asistencias en la Bundesliga y se convirtió en el mejor joven de la competición. Después llegó el Mundial, donde terminó de dispararse como una de las mayores promesas del planeta con apenas 19 años, siendo el segundo jugador del mundo con más regates completados, solo por detrás de Lamine Yamal.

Para Mantovani, nada de eso fue casualidad: “El Mundial ha sido la forma más visual de demostrar un talento que nosotros ya veíamos. Es la mejor revista para darse a conocer al mundo, y él lo ha aprovechado.”

Su valor de mercado pasó de 1,5 millones a los 90 millones de euros en apenas año y medio, la mayor subida registrada en tan poco tiempo. Ahora, el Real Madrid ha pagado 140 millones de euros al Leipzig, lo que convierte a Yan en el fichaje más caro de toda su historia.

La cara humana detrás del fenómeno

Detrás del futbolista imparable hubo un momento durísimo que casi nadie conocía: en pleno tramo decisivo del curso, con el Leganés peleando la permanencia, Diomande perdió a su hermana, de solo 15 años. Se enteró de la tragedia horas después de estrenarse como futbolista profesional. Pocos días después marcó ante el Espanyol y le dedicó el gol entre lágrimas, sin que la grada supiera todavía por qué.

“Lo estaba pasando realmente mal y casi nadie lo sabía. Aun así, seguía rindiendo a un nivel increíble. Tiene una fortaleza mental fuera de lo normal. Es un fenómeno, es muy fuerte física y mentalmente”, relata Mantovani, que insiste en el papel del club en esos momentos: “Son momentos de vida drásticos, te llevan al límite. Cuando un jugador vive una situación personal tan dura y tan lejos de su familia, el club tiene la obligación de estar cerca de él y ayudarle en todo lo posible.”

Mantovani profundiza en todo este proceso —y en lo que supondrá para las cuentas del Leganés el porcentaje que conserva de una futura venta— en la entrevista íntegra del documental, donde no se corta a la hora de valorar la dimensión económica y humana de la operación.

El documental completo

Las declaraciones de Martín Mantovani forman parte de “Un día en Butarque con Martín Mantovani”, un documental realizado por el periodista deportivo Mario García, en el que la leyenda blanquiazul repasa el décimo aniversario del ascenso pepinero en 2016, analiza la irrupción de Yan Diomande, habla de su nueva etapa en el club y repasa el presente y el futuro del CD Leganés.

El documental completo ya puede verse en las redes sociales de Mario García (YouTube: @mariog26 | Instagram: @mariog_26 | TikTok: @mariog_26), donde él continúa contando la actualidad diaria del conjunto pepinero y compartiendo contenidos exclusivos relacionados con el Leganés.