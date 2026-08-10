Los movimientos del Barcelona vaticinan su salida y en Inglaterra lo sitúan junto a Álvaro Arbeloa

Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 09:49h.

Ferran Torres podría no volver a entrenar con el Barça tras su acuerdo con el PSG

Desea marcharse en busca de minutos

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El Barcelona se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado estival. Desde muy pronto comenzó con los fichajes, apuntaló la plantilla y sigue empeñado en fortalecer otras posiciones con refuerzos de gran nivel. Sirva de ejemplo el interés en futbolistas como Julián Álvarez o Rodri. En el apartado de salidas también se trabaja en diversas opciones y una de ellas tiene que ver con el joven Héctor Fort.

El lateral diestro regresó este verano de una fructífera cesión en el Elche y puede que tenga que repetir de nuevo un camino similar. La banda diestra cuenta con un ocupante y un pretendiente que complicarían mucho la suma de minutos para el canterano blaugrana. Jules Koundé seguirá en el Camp Nou y Joao Cancelo apunta a volver durante el mes de agosto tras una operación con el Al-Hilal que se está demorando demasiado.

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Con este contexto se antoja difícil que Héctor Fort pueda tener continuidad y es probable que, como la temporada pasada, la busque lejos del Barcelona. Pretendientes no le faltan y uno de los más potentes llega desde Inglaterra.

Interés de Álvaro Arbeloa

En Inglaterra sitúan a Héctor Fort en el vestuario del Fulham. Álvaro Arbeloa quiere seguir pescando jóvenes españoles para su nuevo proyecto. Ya cazó a Gonzalo García y a César Palacios desde el Real Madrid y ahora parece decidido a contar con el futbolista del Barça. La información amplía el radar a otros equipos de la Premier pero centra el foco en el equipo de Arbeloa.

El precio de salida de Héctor Fort del Barcelona ronda los 10 millones de euros y ahora solo falta que el Fulham de un paso al frente próximamente. Sería, sin duda, un destino ideal para que un chico de 20 años siga creciendo en una de las ligas más exigentes del mundo.