Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 19:04h.

Hansi Flick, el hombre que debe decidir el futuro de tres jugadores del Barcelona

Aún tiene un año de contrato con el club saudí

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El Mundial provoca que el mercado de fichajes avace un ritmo bastante calmado, con múltiples operaciones en aire que tomarán mayor velocidad según se vaya acabando el torneo. Una de ellas es la de Joao Cancelo. El lateral, con Portugal en Estados Unidos, es el gran deseo del Barça en verano. Los blaugranas quieren seguir contando con él, aunque aún le queda un año de contrato con el Al-Hilal, de donde salió cedido después de que no contaran con él. Ahora, el conjunto saudí ha tomado una decisión que afecta a su futuro.

Según informa Sport, el Al-Hilal ha tomado la decisión de que Joao Cancelo realice la pretemporada con el equipo antes de tomar una decisión sobre su futuro. Es decir, de lo que vea en verano dependerá que le pongan más o menos facilidades para salir hacia un nuevo destino que, sin duda, sería el Barcelona. Un apretón de tuercas por parte de un club que está poniendo difíciles las negociaciones.

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El mayor deseo de Cancelo es seguir jugando en el Barcelona, donde ha mostrado un gran rendimiento en su segunda etapa en la Ciudad Condal. Desde enero ha logrado consagrarse en el lateral y eso le sirvió para estar con su selección en el Mundial. Es en el Camp Nou donde quiere seguir siendo protagonista, aunque para ello primero tendrá que querer el Al-Hilal.

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Cambios en el cuadro saudí

La incógnita sobre el futuro de Joao Cancelo también se prolonga al banquillo. Simone Inzaghi seguirá al frente del equipo desde el banquillo, un técnico que no contaba con el jugador portugués, pero que ahora tendrá que tomar una decisión con respecto al futuro más inmediato. El devenir del verano esclarerá qué sucede con un jugador cuyo expreso deseo es seguir en el equipo en el que ha recuperado la sonrisa.