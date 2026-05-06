Jorge Morán 06 MAY 2026 - 13:58h.

Debe decidir si cuenta con Lewandowski, Cancelo y Marcus Rashford

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El Barcelona quiere cerrar cuanto antes la temporada. Y eso pasa por ganar al Real Madrid en el Clásico y cantar el alirón en el Camp Nou antes de comenzar la celebración por las calles de la ciudad. Un trofeo que además le permitiría ponerse a gestionar el próximo año cuanto antes, en dónde deben cerrar algunas llegadas, pero sobre todo varias salidas.

Y es que se espera que este verano sea uno movidito para Deco y la dirección deportiva. El Barcelona quiere ganar más títulos la próxima temporada y eso pasa por tener una plantilla competitiva en todas las áreas. Pero antes de ponerse a dar salidas a lo loco, el club quiere que sea Hansi Flick el que decida por tres futbolistas de la plantilla, según las informaciones de Mundo Deportivo.

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Lewandowski y una última temporada

El delantero polaco llegó al Barcelona como una superestrella, pero con 38 años, en su última temporada se ha convertido en un jugador de rotación. Por ahora el club sólo cuenta como delanteros centros con Ferran Torres, que acaba contrato la próxima temporada, y con Lewandowski. Y aquí es dónde entra la figura de Hansi Flick.

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Para Laporta, la figura de Lewan es muy importante y no dudaría en negociar con el polaco para alargar su contrato un año más. Pese a ello, el presidente quiere que sea Flick el que decida, si quedarse con el delantero o si dejarle marchar para apostar por una nueva figura. Sea como fuera, tiene que ser cuanto antes, para que el club pueda mover ficha por un jugador similar.

Dudas con Joao Cancelo y Marcus Rashford

Además del delantero de 38 años, Flick tiene en sus manos el futuro de otros dos futbolistas. Uno de ellos, Marcus Rashford. El inglés ha tenido un gran impacto en su primera temporada culé y aunque en el Manchester United cuentan con su vuelta, estarían dispuestos a negociar por 30 millones de euros. Se dice que, incluso, lo ingleses podrían llegar a aceptar una nueva cesión compra obligatoria.

Con 13 goles y 12 asistencias en 2.378 minutos, el nivel de Rashford ha sido excelente. No ha contado con el número de minutos que esperaba, pero siempre que ha salido ha cumplido, mojando en la mayoría de partidos o participando en las jugadas de gol.

Por otro lado esta el caso de Joao Cancelo. El portugués fue una petición expresa en el mercado de invierno y llegó en calidad de cedido por parte del Al Hilal. Con los saudíes tiene un año más de contrato y aseguran que desde Arabia Saudí estarían dispuestos a negociar por un jugador que se ha hecho dueño de la banda izquierda por delante de Alejandro Balde. Sin duda, una dura tarea para un Hansi Flick que debe ponerse a pensar que jugadores sí y cuáles no.