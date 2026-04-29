Cuándo será la rúa del Barcelona en caso de ganar LALIGA

Jorge Morán 29 ABR 2026 - 09:51h.

Dos fechas marcadas en rojo para la celebración del título

Los tres pasillos históricos en los Clásicos entre el Real Madrid y Barcelona

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El Barcelona ya roza con la yema de los dedos el título de LALIGA EA SPORTS. Después del pinchazo del Real Madrid ante el Real Betis, todo hace indicar que los de Hansi Flick lograrán ganar el campeonato más pronto que tarde. Sólo queda por saber si será antes del Clásico contra el cuadro blanco o si por el contrario cantarán el alirón ante su máximo rival.

Todo dependerá de la próxima jornada. Para que el Barcelona llegue como campeón al Clásico, los de Hansi Flick deberían vencer al Osasuna y esperar que el Espanyol logre rascar algún punto contra el Real Madrid. Esto provocaría la gran polémica de la temporada, con las duda de si los blancos realizarían o no el pasillo en el Camp Nou.

Si por el contrario, ambos equipos logran vencer en la jornada 34, el título de LALIGA se decidirá en el Clásico. Siempre que el Barcelona logre vencer al Real Madrid, el alirón se cantará justo después del pitido final, celebrando ante su afición.

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¿Cuándo será la celebración del Barcelona por el título de LALIGA?

Y aquí es dónde llega la duda más importante. El Barcelona ya se ha puesto manos a la obra para organizar la celebración del título de LALIGA por las calles de la ciudad. Según las informaciones del Mundo Deportivo, parece que tiene dos fechas marcadas en el calendario y aunque muchos querían esperar a después del Clásico, podría no darse esa opción.

En caso de que el Real Madrid tropiece contra el Espanyol, el club culé ha decidido que el lunes 4 se realice la celebración con la rúa por las calles. Por el contrario, si es finalmente después del Clásico cuando se canta el alirón, Hansi Flick y los suyos saldrán a la carretera el próximo lunes 11.

Además, según lo que añade Mundo Deportivo, esta celebración sólo será para el equipo masculino. En el caso del femenino, el Barcelona ha decidido esperar hasta después de la Champions League, con la intención de poder celebrar ambos títulos.