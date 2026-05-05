Jorge Morán 05 MAY 2026 - 12:59h.

Deco estaba interesado en el jugador del Newcastle

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Con la temporada llegando a su final y el título de LALIGA EA SPORTS muy cerca de las vitrinas del equipo culé, ahora toca preparar el próximo año. Aquí es dónde aparece la figura de un Deco que tiene las opciones de Bernardo Silva, aunque lo quiere 'robar' el Galatasaray, y la de Bastoni, que podría fichar por los culés en las próximas semanas. Pero a estos nombres se le has unido el interés por Anthony Gordon, jugador del Newcastle.

La opción de Gordon gusta mucho en la dirección deportiva y también a un Hansi Flick enamorado de las condiciones del extremo del Newcastle. Incluso Deco ya se habría reunido con sus agentes, quién le habría transmitido el interés del inglés en fichar por el Barcelona. Pese a ello, la viabilidad de la operación finalmente se ha visto truncada y los culés han rechazado la opción de fichar al futbolista.

La operación truncada entre el Barça y Anthony Gordon

Aunque el fichaje parecía una realidad, el dinero ha frenado toda operación posible. El Newcastle sabe que tiene una estrella con Gordon y no está dispuesto a dejarle salir por menos de 85 millones de euros. Un precio que se aleja de la posibilidad de un Barcelona con bastantes problemas económicos y con bastantes opciones más asequibles para esa operación.

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El extremo izquierdo no es una prioridad para el Barcelona. Las opciones de Raphinha, Fermín o Gavi en esa posición, o incluso los 30 millones por Marcus Rashford, provocan que Hansi Flick piense más en otros lugares del campo como el lateral o el centro del campo.

Además, el Barcelona no es el único equipo interesado por Gordon, con el Bayern muy pendiente de su situación. Esta competencia saca al club catalán de la operación por un jugador que lleva 17 goles y cinco asistencias esta temporada.