Diego Páez de Roque 05 MAY 2026 - 09:15h.

El Inter de Milán seguirá contando con Manuel Akanji para la próxima temporada

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A falta de tres jornadas para dar por concluida la Serie A 2025/26, el Inter de Milán ya se ha proclamado campeón del Scudetto. El conjunto neroazzurro derrotó el pasado domingo al Parma mientras que su perseguidor, el Nápoles, empató contra el Como. La gran distancia de 12 puntos en la clasificación ha permitido que los de Cristian Chivu puedan levantar el título liguero.

De esta forma, el Inter de Milán no solo ha sumado una Serie A más a sus vitrinas, sino que ha asegurado la continuidad de Manuel Akanji en el equipo neroazzurro. El central suizo llegó a principios de temporada al conjunto italiano en calidad de cedido desde el Manchester City, pero con una serie de condiciones que harían que se quedaría en Milán.

El Inter se refueza ante la posible salida de Bastoni

Esto es una gran noticia de cara a las próximas temporadas, y más teniendo en cuenta la posible salida de Bastoni al FC Barcelona. El propio club italiano ha reconocido el interés del conjunto culé con el que incluso podría haber llegado a un acuerdo con el futbolista italiano.

Su salida sería una baja muy sensible para el Inter de Milán, que perdería un baluarte en defensa. Sin embargo, con Manuel Akanji como un fijo tras quedarse en Italia, el club se cubre un poco las espaldas y no necesitará reforzar tanto la zaga central e incluso podría facilitar la marcha de Bastoni al Barcelona.

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Para que el central suizo se terminase quedando en el Inter de Milán, tenían que darse dos condiciones. La primera, que Akanji jugase el 50% de los partidos de la temporada, y actualmente suma 44 encuentros. La segunda, más complicada que la anterior, que el equipo levantase el Scudetto, algo que han conseguido este fin de semana.

Así, Manuel Akanji pasará a ser propiedad del Inter de Milán. Según cuentan desde Italia, este podría llegar a firmar por dos temporadas más, lo que permite a la entidad neroazzurra respirar más tranquila de cara al mercado de fichajes.