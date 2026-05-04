El Inter reconoce el interés del Barça en el fichaje de Bastoni: "No lo niego"

Celia Pérez 04 MAY 2026 - 12:59h.

El defensa, pretendido por Deco

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Con la temporada prácticamente ya definida, a falta de cantar el alirón, el Barcelona planea ya el próximo mercado de fichajes. Quedan menos de dos meses para dar el pistoletazo de salida de manera oficial y Deco maneja una extensa lista de fichajes, como encontrar un refuerzo para la defensa culé o monitorizar uno de los nombres que está seduciendo a media Europa, además de resolver bastantes temas dentro de la plantilla culé.

No son pocos los frentes que tiene abierto la dirección deportiva, pero si hay uno que está llamado a ser uno de los grandes protagonistas es Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milan es del gusto de la institución culé y Deco ya trabaja en la operación. Las negociaciones con el cuadro italiano están en marcha, pero parece ser que la cifra que propone el Barça, unos 45 millones de euros, no satisface las pretensiones del Inter.

En todo este escenario, el nombre del central acapara todos los focos y el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, fue muy claro al respecto, reconociendo por primera vez el interés culé. "No niego que el FC Barcelona esté interesado en él, pero por ahora es un interés muy superficial y carece de fundamento hablar de más cosas en este momento", aseguró en unas declaraciones recogidas por el diario Sport.

"Como siempre hemos dicho, el jugador solo se irá si él mismo expresa ese deseo. De momento, es nuestro jugador, quiere quedarse y estamos contentos con él", añadió sobre el futuro del jugador.

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Un capítulo más de uno los culebrones del verano. El futbolista termina contrato con el Inter en 2028, aunque hay muchas opciones de que pueda salir en el próximo verano. La dirección deportiva culé está dispuesta a poner toda la carne en el asador, pero sin entrar en las exigencias económicas del Inter. Toca seguir esperando a un nuevo paso de los protagonistas.