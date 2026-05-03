Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 00:20h.

El Barça gana a Osasuna y deja la Liga a un paso

Hansi Flick tira de "mente fría" y frena la euforia del Barça tras rozar el título: “Lo celebraremos cuando llegue”

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El FC Barcelona dio un paso casi definitivo hacia el título de LaLiga EA Sports tras ganar en Pamplona a CA Osasuna, pero Hansi Flick dejó claro que no piensa obsesionarse con el alirón ni con lo que haga el Real Madrid.

“No veré el partido mañana”

El técnico alemán sorprendió con su naturalidad al hablar sobre el posible título: “No veré mañana el partido. No estoy pendiente de estas cosas. Lo importante era ganar hoy”.

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Incluso bromeó sobre sus planes: “No lo sé. Igual me iré con mi mujer a ver el Mago Pop”.

Flick insistió en que el equipo ya ha cumplido con su parte: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ya veremos qué pasa mañana. Si ganamos, lo celebraremos”.

Mejor segunda parte

En lo futbolístico, el entrenador culé reconoció que el equipo fue de menos a más: “La segunda parte fue mejor. El partido ha sido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo”.

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También explicó decisiones clave: “Los cambios eran porque Gavi tenía tarjeta amarilla; con Rashford buscamos velocidad”.

Y puso el foco en un aspecto determinante: “Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en defensa”.

“¿Campeones? Aún no”

Pese a la cercanía del título, Flick fue tajante: “No, aún no. No es el momento. Habrá que esperar a mañana o a la próxima semana”.

El alemán quiso rebajar cualquier euforia, destacando el contexto de la temporada: “Hemos tenido que gestionar muchas lesiones. Es un equipo joven y con potencial”.