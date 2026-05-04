La incertidumbre con Alexia Putellas y su salida del Barcelona

Jorge Morán 04 MAY 2026 - 15:35h.

La jugadora salió llorando en el último partido de la Champions League

Alexia Putellas, sobre los cambios en el fútbol femenino: "No quiero personalizar ni en Rubiales ni en nadie"

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El futuro de Alexia Putellas puede estar lejos del Barcelona. La dos veces ganadora del Balón de Oro podría estar buscando un nuevo destino y la última imagen en Champions League aviva más los rumores. Un ejemplo fuera y dentro de los terrenos de juego, la española podría dejar nuestra liga el próximo mercado de fichajes.

Fue sustituida entre lágrimas y entregó el brazalete de capitana a Patri Guijarro, tras la celebración se le vio fundirse en sendos sentidos abrazos con su entrenador, Pere Romeu, y con el director deportivo, Marc Vivés. Y es que los gestos delatan a Alexia Putellas (Mollet del Vallés, 1994), que pudo jugar este domingo su último partido en el Spotify Camp Nou.

La salida de Alexia Putellas del Barcelona

Alexia, doble Balón de Oro, "la reina" del fútbol femenino mundial, volvió a ser decisiva en una semifinal europea, con un doblete que llevó al Barça a su séptima final de la Champions.

Tras el partido dijo que le pudo la emoción, pero todo apunta a que seguramente se estaba despidiendo del Camp Nou, que podría ser su último partido en el coliseo azulgrana. Acaba contrato este 30 de junio, tiene un año más adicional, pero también muy buenas ofertas para continuar su carrera lejos de Barcelona, su caso será uno de los culebrones del verano.

"Me he emocionado porque es algo histórico, un momento mágico, una nueva final, me siento muy querida y ha sido emoción de tanto amor y de conseguir un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo", dijo tras el partido, pero los gestos le delatan.

Fue felicitada una a una por cada una de sus compañeras, una cámara de televisión siguió todos sus movimientos y grabó el emotivo momento en el que se fundió en un abrazo con el director deportivo. Todo huele a despedida, pero hasta después del 23 de mayo, fecha de la final de la Champions, nadie abrirá la boca.

La entrega del brazalete de capitana a Patri Guijarro, también estuvo cargada de simbología. "Ahora celebraré el pase a la final con mis compañeras", aseguró ante la insistencia de los medios. Tras el partido, sus compañeras y el cuerpo técnico, uno a uno, le abrazaron sentidamente, los gestos los delataban a todos.

A principios de septiembre del año pasado, Alexia Putellas recibió una importante oferta procedente del PSG francés, que estaba dispuesto a pagar su cláusula de salida del club catalán (un millón de euros), además de una importante oferta para ella.

Pero la descartó. En una entrevista con 'Sport', Alexia Putellas develó que no era la primera oferta que recibía. La diferencia es que se hizo mediática.

"Cuando llegó, y así se ha hecho con el resto de propuestas, se habló con el club: “¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Contáis conmigo o no?”. Y ahí se acabó el debate: el presente es la camiseta que llevo", dijo entonces.

Alexia comentó que con el club siempre ha tenido "una relación de confianza" y que todo el mundo sabe lo que significa jugar en el Barça, de hecho juega como azulgrana desde los 18 años.

"Mi relación no es una relación laboral al uso de ‘trabajo y hay una remuneración’. Va mucho más allá. Llevo casi la mitad de mi vida en el Barça, he hecho el 95% de mi carrera aquí. Esto seguirá así mientras, por un lado, yo siga sintiendo esa motivación, energía y exigencia diaria para rendir al máximo y cumplir los objetivos, y, por otro lado, que el club también lo sienta igual", insistió.

Pero ahora parece que algo ha cambiado. Las restricciones económicas que vive el equipo azulgrana tampoco ayudan y Alexia Putellas podría estar viviendo sus últimas semanas como azulgrana.

En unos días también acaban contrato Mapi León, Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen y Marta Torrejón, además de Ona Batlle que seguramente pondrá rumbo a la Premier. El verano se prevé otra vez muy agitado en las oficinas de la Ciudad deportiva del Barça.