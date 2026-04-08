Saray Calzada 08 ABR 2026 - 09:51h.

Joel Díaz, cómico, se ha hecho viral por cargar duramente contra las jugadoras del Real Madrid

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Joel Díaz, un humorista catalán que participa en diferentes programas de TV3 y Catalunya Ràdio, ha estado en el podcast de 'La Sotana' y arremetió duramente contra las jugadoras del Real Madrid y puso especial atención en Athenea del Castillo. "A mí lo que me parece fascinante es que se reproduzcan los roles, que no tendría por qué. Las jugadoras del Real Madrid son unas hijas de la gran puta, igual que los jugadores del Madrid. Es transversal", comenzó diciendo.

Fue entonces cuando se centró en una de las jugadoras. "Bueno, la Athenea...", comenzó diciendo. "Athenea del Caudillo", que "fue al Valle de los Caídos con su novio", dijo sobre una publicación de la futbolista que en su momento fue viral.

"Hay un vídeo de no sé qué tía del Madrid que le hace una entrada absolutamente criminal a Sidney, pero una cosa demencial en la que sólo le sacan amarilla, y va la Athenea esta con el dedo así al árbitro, pero es que le pone el dedito delante de la boca, exactamente igual que hacen los jugadores del Madrid con los árbitros", dijo Joel Díaz sobre la jugadora.

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La reacción viral a las palabras de Joel Díaz

Estas palabras más que reprochables han tenido numerosas reacciones en redes sociales. Una de ellas ha sido la de la periodista Andrea Peláez. "Vuelvo de mis vacaciones en las que, efectivamente, paso de X para absolutamente todo lo que sea trabajo y me encuentro con la exigencia de tener que twittear sobre lo que vosotros queréis que twittee. Dicho esto, como me parece absolutamente asqueroso lo que veo, voy a opinar", comenzó diciendo.

"Vaya basura. Impresentables, sinvergüenzas e incitadores de odio... Ojalá una buena demanda por faltar al respeto con esa impunidad. Qué asco me da la gente que se considera moralmente superior para soltar su bilis e irse de rositas disfrazándolo de 'humor'".