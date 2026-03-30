La UEFA crea una guía para ayudar a las mujeres a elegir el mejor sujetador deportivo

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 MAR 2026 - 13:01h.

La UEFA ha publicado una guía para que las futbolistas acierten con la elección de su sujetador deportivo

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El fútbol femenino sigue derribando barreras con una profesionalización que empieza a hacer justicia al talento que hay sobre el césped. En el deporte de élite, hasta el más mínimo detalle se ha de tener en cuenta para potenciar el rendimiento de los atletas. La UEFA ha querido poner el foco en un elemento de equipamiento fundamental: el sujetador deportivo. A través de sus canales oficiales, el máximo organismo del fútbol europeo ha hecho pública una guía de salud deportiva con el objetivo de ayudar a las jugadoras, desde las categorías inferiores hasta la Champions League, pasando por cualquier mujer que haga deporte y que así pueden dar con la talla, el ajuste y el modelo perfecto de sus sujetadores deportivos.

Un sujetador deportivo para cada etapa en la vida de una jugadora

El organismo entiende que el cuerpo de la mujer cambia, y por ello divide sus recomendaciones según el tipo de jugadora y el momento vital en el que se encuentre. El primer sujetador, pensado para las niñas que empiezan a notar los primeros cambios físicos. La prioridad aquí no es la máxima sujeción técnica, sino la comodidad, la suavidad de los materiales y crear el hábito de usar ropa interior deportiva. La jugadora joven, en plena adolescencia. La guía insiste en la necesidad de revisar la talla cada pocos meses y recomienda los tops de compresión sin costuras en esta fase de transición.

Copas A-B, para las jugadoras con menos volumen de pecho. Los sujetadores de compresión son perfectamente válidos y ofrecen un soporte suficiente incluso para la alta intensidad de un partido. Copas C y superiores (C+), para las jugadoras con más pecho. La UEFA recomienda buscar modelos con tirantes anchos y acolchados para no cargar las cervicales, y cierres traseros ajustables para garantizar una fuerte sujeción desde la banda inferior.

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Embarazo, cuando hay un gran volumen y sensibilidad del pecho. Se recomiendan modelos de tejidos elásticos y transpirables, con corchetes en la espalda para ir adaptando el contorno a medida que avanza la gestación. Finalmente, posparto. La clave en esta etapa es buscar un buen soporte y comodidad pero sin una compresión extrema, ya que un sujetador demasiado apretado puede provocar mastitis.

¿Por qué la talla incorrecta de sujetador empeora el rendimiento?

Los datos que manejan los expertos y en los que se apoya la UEFA revelan que si la sujeción falla, las consecuencias van mucho más allá de la simple incomodidad. El 61% de las jugadoras sufren dolores en sus pechos. La falta de soporte se traduce en dolor en el tejido mamario y a nivel competitivo, una mala sujeción también afecta al rendimiento de las jugadoras. De forma inconsciente, las futbolistas alteran su postura al correr para minimizar el bote del pecho, lo que acorta la zancada, modifica la técnica de carrera y, en última instancia, reduce el rendimiento físico. Con la publicación de esta guía, la UEFA da un golpe en la mesa que va más allá de lo deportivo. No solo pone al alcance de los clubes y las jugadoras una herramienta médica y técnica vital para mejorar su confort, sino que también normaliza un tema sobre el que no se hacían estudios. Tratar la elección del sujetador con la misma rigurosidad técnica con la que se eligen las botas de tacos es el verdadero camino hacia la profesionalización total del fútbol femenino.